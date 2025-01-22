Ефимов: При строительстве участка Арбатско-Покровской линии метро задействуют 2 ТПМК

Ефимов также рассказал о технике, которая будет задействована в строительных работах. Речь идет о тоннелепроходческих комплексах «Анастасия» и «Лия». По его словам, комплекс «Лия» имеет значительный опыт работы на БКЛ и других линиях Московского метрополитена, а комплекс «Анастасия» ранее использовался при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Солнцевской линий и на участках Большого кольца.