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Posted 22 января, 14:06

Published 22 января, 14:06

Modified 22 января, 14:08

Updated 22 января, 14:08

Ефимов: При строительстве участка Арбатско-Покровской линии метро задействуют 2 ТПМК

Ефимов: При строительстве участка Арбатско-Покровской линии метро задействуют 2 ТПМК

22 января 2025, 14:06
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов раскрыл детали проекта по прокладке тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново», расположенными на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Для выполнения работ будут использованы два тоннелепроходческих комплекса (ТПМК). Диаметр оборудования — шесть метров, пишут stroi.mos.ru.

Как уточнил Владимир Ефимов, планируется проложить два тоннеля длиной около 1,7 километра. Эти тоннели будут однопутными. Участок будет начинаться от монтажной камеры за тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице, а заканчиваться станцией «Гольяново» на Уссурийской улице.

Ефимов также рассказал о технике, которая будет задействована в строительных работах. Речь идет о тоннелепроходческих комплексах «Анастасия» и «Лия». По его словам, комплекс «Лия» имеет значительный опыт работы на БКЛ и других линиях Московского метрополитена, а комплекс «Анастасия» ранее использовался при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Солнцевской линий и на участках Большого кольца.

После завершения прокладки тоннелей планируется засыпка монтажной камеры и благоустройство территории района, включая создание зеленой аллеи для отдыха жителей.

Как отметил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, реализация проекта улучшит транспортную доступность для 160 000 жителей района Гольяново и снизит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию метро «Щелковская» на двадцать пять процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал завершение плановых работ в вестибюлях станций «Физтех» и «Каширская».

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