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Posted 22 января, 12:18

Published 22 января, 12:18

Modified 22 января, 12:18

Updated 22 января, 12:18

Девушки извинились перед полицейскими и перед белгородцами

Дошло до Бастрыкина: что будет с девушками, нападавшими на белгородцев?

22 января 2025, 12:18
Фото: УМВД России по Белгородской области. Девушки извинились перед полицейскими и перед белгородцами

Глава СК Бастрыкин заинтересовался историей о «банде девушек» в Белгороде

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Новости Белгорода
Следком проверяет сообщения о нападениях девушек на белгородцев. Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования и уже установленных фактах.

Следственное управление СК РФ по Белгородской области проводит проверку по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ) в отношении группы девушек, которые избивали людей на улицах Белгорода и опубликовали соответствующее видео в Сети. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Сергею Захарову представить отчёт о проверке и уже выявленных фактах.

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Ранее в Сети появилась информация о том, что в Белгороде группа девушек провоцирует и избивает местных жителей, снимая всё на видео. Сообщается, что некоторые пострадавшие получили серьёзные травмы, включая переломы и сотрясение мозга.

На ситуацию отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пообещала передать данные в Следственный комитет для проверки.

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В белгородской полиции подтвердили, что видео с драками снимались в Белгороде с июля 2023 по декабрь 2024 года. Зарегистрировано четыре случая, по одному из которых ведётся проверка, а по остальным уже приняты процессуальные решения.

Известно, что девушки ранее привлекались к ответственности за побои и мелкое хулиганство. За оскорбления полицейских они принесли извинения, однако их действиям будет дана правовая оценка.

Прокуратура сообщила, что ранее отдел полиции № 3 отказался возбуждать уголовное дело, но 17 января решение было отменено, а материалы вернули на дополнительную проверку.

Правоохранители также уточнили, что участницы видео являются совершеннолетними.

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#Анна Селищева#Общество#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Александр бастрыкин#Следком#Банда девушек
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