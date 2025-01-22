Дошло до Бастрыкина: что будет с девушками, нападавшими на белгородцев?

Posted 22 января, 12:18
Published 22 января, 12:18
Modified 22 января, 12:18
Updated 22 января, 12:18
Следственное управление СК РФ по Белгородской области проводит проверку по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ) в отношении группы девушек, которые избивали людей на улицах Белгорода и опубликовали соответствующее видео в Сети. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Сергею Захарову представить отчёт о проверке и уже выявленных фактах.
Ранее в Сети появилась информация о том, что в Белгороде группа девушек провоцирует и избивает местных жителей, снимая всё на видео. Сообщается, что некоторые пострадавшие получили серьёзные травмы, включая переломы и сотрясение мозга.
На ситуацию отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пообещала передать данные в Следственный комитет для проверки.
В белгородской полиции подтвердили, что видео с драками снимались в Белгороде с июля 2023 по декабрь 2024 года. Зарегистрировано четыре случая, по одному из которых ведётся проверка, а по остальным уже приняты процессуальные решения.
Известно, что девушки ранее привлекались к ответственности за побои и мелкое хулиганство. За оскорбления полицейских они принесли извинения, однако их действиям будет дана правовая оценка.
Прокуратура сообщила, что ранее отдел полиции № 3 отказался возбуждать уголовное дело, но 17 января решение было отменено, а материалы вернули на дополнительную проверку.
Правоохранители также уточнили, что участницы видео являются совершеннолетними.