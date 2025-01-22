Дистант решили отменить, в то время как в Белгороде появилась «банда» девушек?

Позже информацию о том, что драка произошла в Белгороде, подтвердили. Происходило всё с лета 2023 по декабрь 2024 года. Всего полиция зафиксировала четыре происшествия, по одному из которых в настоящее время проводится проверка. Остальные случаи либо уже закрыли, либо по ним не стали возбуждать дела.