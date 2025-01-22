Дистант решили отменить, в то время как в Белгороде появилась «банда» девушек?

Posted 22 января, 15:30
Published 22 января, 15:30
Modified 22 января, 15:30
Updated 22 января, 15:30
Ещё один белгородский чиновник решил временно сложить свои полномочия в областном правительстве и «получить опыт» в отряде «Барс». На этот раз в ряды бойцов ушёл министр образования региона Андрей Милёхин, хотя официально о принятом решении пока не сообщали.
Добавим, что в начале этой недели стало известно о нескольких чиновниках, которые «тайно» отслужили в батальоне. В их числе оказались замгубернатора Владимир Базаров, министр природопользования Роман Татаринцев и глава Ракитянского района Анатолий Климов.
Но были и те чиновники, о переходе которых сообщалось открыто. Гладков же заявлял, что никакого «тайного замысла» в таких временных рокировках нет.
В некоторых вузах Белгородской области, как отмечают студенты, отменили дистанционное обучение. Больше всего возмущений это вызвало у студентов университета имени Горина в посёлке Майский Белгородского района, который находится в относительной близости к границе и уже попадал под удар БПЛА.
Жители региона обеспокоены нестабильной ситуацией, поэтому хотят сохранить возможность дистанционного обучения. Но в вузе им сообщили, что со второго семестра такая возможность сохранится только у тех, кто работает по специальности.
Министр образования Андрей Милёхин в свою очередь сообщил другую информацию. Он отметил, что студенты всё ещё могут подать заявление на дистанционное обучение.
Организуют ли проверку в БелГАУ после заявлений студентов, неизвестно.
В Белгороде появилась новая «банда». Речь идёт о группе девушек, которые провоцируют своих жертв и оскорбляют их, а затем начинают избивать. Эти действия они записывают на видео, одно из которых распространилось в интернете.
Позже информацию о том, что драка произошла в Белгороде, подтвердили. Происходило всё с лета 2023 по декабрь 2024 года. Всего полиция зафиксировала четыре происшествия, по одному из которых в настоящее время проводится проверка. Остальные случаи либо уже закрыли, либо по ним не стали возбуждать дела.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина направила информацию в Следственный комитет, который уже начал проверку по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).