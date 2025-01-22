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Posted 22 января, 11:05

Published 22 января, 11:05

Modified 22 января, 11:05

Updated 22 января, 11:05

Белгородцам придётся заплатить за ложные обвинения в адрес чиновницы

Чиновница выиграла суд у белгородцев, назвавших её «взяточницей»

22 января 2025, 11:05
Фото: 1MI.

Белгородцам придётся заплатить за ложные обвинения в адрес чиновницы

Сюжет
Суд
Двое жителей региона заявили, что сотрудница Экоохотнадзора якобы не является профессионалом своего дела и получает от других взятки. Обвинения в итоге оказались беспочвенными.

Белгородцы на личном приёме начальника Экоохотнадзора в 2024 году подали жалобу на одну из чиновниц. Жители обвинили сотрудницу в непрофессионализме и в получении взятки.

Чиновница в итоге обратилась в суд. Она заявила, что эти высказывания оскорбляют её честь и достоинство как сотрудника госслужбы. Из-за этого сотрудница потребовала взыскать с ответчиков моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Прохоровский районный суд частично удовлетворил иск чиновницы. Выяснилось, что обвинения белгородцев оказались беспочвенными: те заявляли, что истец якобы нарушала закон и порядок, а также является некомпетентным специалистом и «взяточницей».

В итоге одного из ответчиков обязали заплатить 30 тысяч рублей компенсации, а второго — 20 тысяч рублей. Также белгородцы должны опровергнуть ложную информацию и направить соответствующее письмо начальнику Экоохотнадзора.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Чиновнику из белгородского Фонда ЖКХ вынесли приговор по делу о передаче взятки
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#Александра Склярова#Белгородская область#Суд#Госслужащий#Белгород#Честь и достоинство#Экоохотнадзор
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