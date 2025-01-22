Чиновница выиграла суд у белгородцев, назвавших её «взяточницей»

Чиновница в итоге обратилась в суд. Она заявила, что эти высказывания оскорбляют её честь и достоинство как сотрудника госслужбы. Из-за этого сотрудница потребовала взыскать с ответчиков моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.