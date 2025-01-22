Чиновница выиграла суд у белгородцев, назвавших её «взяточницей»

Posted 22 января, 11:05
Published 22 января, 11:05
Modified 22 января, 11:05
Updated 22 января, 11:05
Белгородцы на личном приёме начальника Экоохотнадзора в 2024 году подали жалобу на одну из чиновниц. Жители обвинили сотрудницу в непрофессионализме и в получении взятки.
Чиновница в итоге обратилась в суд. Она заявила, что эти высказывания оскорбляют её честь и достоинство как сотрудника госслужбы. Из-за этого сотрудница потребовала взыскать с ответчиков моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Прохоровский районный суд частично удовлетворил иск чиновницы. Выяснилось, что обвинения белгородцев оказались беспочвенными: те заявляли, что истец якобы нарушала закон и порядок, а также является некомпетентным специалистом и «взяточницей».
В итоге одного из ответчиков обязали заплатить 30 тысяч рублей компенсации, а второго — 20 тысяч рублей. Также белгородцы должны опровергнуть ложную информацию и направить соответствующее письмо начальнику Экоохотнадзора.
Решение суда ещё не вступило в законную силу.