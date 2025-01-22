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Posted 22 января, 09:17

Published 22 января, 09:17

Modified 22 января, 09:19

Updated 22 января, 09:19

Белгородских студентов возвращают на очный формат обучения

«БПЛА летают, как воробьи»: белгородцам не дают учиться в вузах дистанционно?

22 января 2025, 09:17
Фото: Изображение Midjourney. Белгородских студентов возвращают на очный формат обучения

Студенты белгородского вуза пожаловались на отмену дистанта

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Новости Белгорода
Студентам сообщили, что со второго полугодия дистант отменяется. Однако в региональном правительстве, видимо, об этом не знают. Ответ дал министр.

В некоторых вузах Белгородской области, если верить пожаловавшимся жителям, отменили дистанционное обучение. Особенно такое решение возмущает тех, кто обучается в университете имени Горина, расположенном в посёлке Майском.

«Ситуация в области и городе нестабильная, каждый день опасность БПЛА, иногда и РО, не все ещё готовы выйти на очное обучение, но сказали, что со второго семестра выходят! Почему нет выбора учиться дистанционно или очно во втором семестре?» — спросила в Сети жительница.

Её поддержали и другие белгородцы. Некоторые даже вспомнили случай, когда в один из корпусов университета врезался украинский беспилотник.

На эти обращения отреагировал министр образования региона Андрей Милёхин. Он отметил, что все студенты вузов, включая БелГАУ в Майском, имеют право написать заявление на дистанционное обучение.

Однако студенты заявили, что в вузе им сообщили совершенно другое. По их словам, уйти на дистант могут только те, кто параллельно работает по своей специальности. У других же ребят такой возможности просто нет.

Telegram-канал «Белгород № 1» пишет, что с дистанта выводят также студентов колледжа БУКЭП и техникума промышленности и услуг.

Почему решение о формате обучения доверили белгородцам и возможен ли опять дистант?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Вузы#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Милёхин#Дистанционка#Дистант
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