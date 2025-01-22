«БПЛА летают, как воробьи»: белгородцам не дают учиться в вузах дистанционно?

Posted 22 января, 09:17
Published 22 января, 09:17
Modified 22 января, 09:19
Updated 22 января, 09:19
В некоторых вузах Белгородской области, если верить пожаловавшимся жителям, отменили дистанционное обучение. Особенно такое решение возмущает тех, кто обучается в университете имени Горина, расположенном в посёлке Майском.
«Ситуация в области и городе нестабильная, каждый день опасность БПЛА, иногда и РО, не все ещё готовы выйти на очное обучение, но сказали, что со второго семестра выходят! Почему нет выбора учиться дистанционно или очно во втором семестре?» — спросила в Сети жительница.
Её поддержали и другие белгородцы. Некоторые даже вспомнили случай, когда в один из корпусов университета врезался украинский беспилотник.
На эти обращения отреагировал министр образования региона Андрей Милёхин. Он отметил, что все студенты вузов, включая БелГАУ в Майском, имеют право написать заявление на дистанционное обучение.
Однако студенты заявили, что в вузе им сообщили совершенно другое. По их словам, уйти на дистант могут только те, кто параллельно работает по своей специальности. У других же ребят такой возможности просто нет.
Telegram-канал «Белгород № 1» пишет, что с дистанта выводят также студентов колледжа БУКЭП и техникума промышленности и услуг.