Более 500 студентов прошли стажировку в Центрально-Черноземном Сбере

Posted 22 января, 13:59
Published 22 января, 13:59
Modified 22 января, 14:01
Updated 22 января, 14:01
Сбер сотрудничает с ведущими университетами Воронежа, Липецка, Орла, Тамбова, Курска, Белгорода и Луганска не только в гуманитарных областях, но и в технических и IT-специализациях.
Партнерство выражается в различных формах: проведение экспертных встреч, открытие инновационных лабораторий, запуск специализированных образовательных программ для профильных направлений.
Стажировки и практики в подразделениях банка являются эффективным способом привлечения молодых талантов в команду. Например, программа оплачиваемых стажировок sberseasons предоставляет студентам возможность проходить стажировку в банке дважды в год — весной и осенью, с полным погружением в рабочие процессы компании и получением оплаты труда. Успешное завершение стажировки открывает перспективы для дальнейшего трудоустройства.
Как отметил Роман Процько, амбассадор Сбера и студент ВГУ, стать амбассадором — это не только большая честь, но и значимая ответственность. Студент информирует аудиторию о различных мероприятиях как в Воронеже, так и по всей России.
Профессиональный рост студентов поддерживается через совместные образовательные проекты. В 2024 году на базе Курского государственного политехнического колледжа и Воронежского государственного университета открылись два новых Сберколледжа. Студенты этих учебных заведений получают углублённые знания о корпоративной культуре и продуктах банка. Уже второй год подряд банк проводит образовательную программу «Банковская школа Сбера» для студентов ВГУ, которая направлена на подготовку специалистов, соответствующих актуальным вакансиям.
Алина Горшкова, студентка ВГУ и аналитик в секторе кадров центра развития талантов Центрально-Черноземного банка Сбербанка, рассказала, что во время третьего курса ей удалось пройти обучение в Банковской школе Сбера.
«Мы активно взаимодействовали со спикерами, задавали им вопросы и получали полезные советы и обратную связь. У каждого из наших преподавателей был свой уникальный подход к обучению. На четвёртом курсе я прошла практику в Сбербанке, и по её завершении мне было предложено устроиться на постоянную работу. С начала пятого курса я работаю в банке и совмещаю трудовую деятельность с учёбой», — отметила Алина Горшкова.
Академическое сотрудничество является важным аспектом деятельности Сбера в регионах его присутствия. Кроме того, банк поддерживает молодое технологическое предпринимательство, организуя акселерационные программы, демо-дни и конкурсы на получение стипендий.
Александр Абрамкин, исполняющий обязанности председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка, подчеркнул значимость практической деятельности для студентов в их профессиональном становлении.
Спикер отметил, что такой опыт предоставляет возможность проявить способности, выбрать дальнейший жизненный путь и получить знания о работе в конкретной сфере.
«Молодые специалисты являются источником новых, креативных идей и энергии, которые вдохновляют на прогресс и непрерывное развитие. Именно поэтому банк активно сотрудничает с высшими учебными заведениями, обеспечивая условия для того, чтобы студенты могли не только получать теоретические знания, но и применять их на практике, тем самым формируя основы своей карьеры», — подытожил Александр Абрамкин.