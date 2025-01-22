Более 500 студентов прошли стажировку в Центрально-Черноземном Сбере

«Мы активно взаимодействовали со спикерами, задавали им вопросы и получали полезные советы и обратную связь. У каждого из наших преподавателей был свой уникальный подход к обучению. На четвёртом курсе я прошла практику в Сбербанке, и по её завершении мне было предложено устроиться на постоянную работу. С начала пятого курса я работаю в банке и совмещаю трудовую деятельность с учёбой», — отметила Алина Горшкова.