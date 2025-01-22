Без Савченко ИЖС стало не так популярно?

Posted 22 января, 06:01
Published 22 января, 06:01
Modified 22 января, 06:17
Updated 22 января, 06:17
В то время как в Белгородской области темпы ИЖС снижаются, в других регионах наблюдается рост. Московская и Ленинградская области, Краснодарский край остаются лидерами с 2019 года, также рост строительства зафиксирован в Чечне, Татарстане и Тюменской области, пишет «Т-Ж».
С января по октябрь 2024 года в Белгородской области построено 608 тысяч квадратных метров частного жилья, что уступает показателям соседних Курской (401 тыс. кв. м) и Липецкой (426 тыс. кв. м) областей, но значительно отстает от Воронежской области, где построено 1073 тысячи квадратных метров.
По данным ЦИАН на июнь 2024 года, стоимость квадратного метра земли в Белгородской области составляла 86 тысяч рублей. В соседних Курской и Липецкой областях земля стоит дешевле: 72 тысячи и 48 тысяч рублей соответственно. В Воронежской области цены значительно выше — 137 тысяч рублей за квадратный метр.
В генплане Белгорода на 2025 год предусмотрен значительный рост жилой застройки, как многоэтажной, так и малоэтажной. Площадь, занимаемая жилыми зданиями, увеличится до 4,75 тыс. га. Количество многоэтажек, например, вырастет до 1 тыс. га, а площадь для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — до 2,8 тыс. га.
Осенью 2024 года белгородские депутаты предложили передать земельный участок площадью 2,6 миллиона квадратных метров в Белгородском районе для строительства частных домов. Участок, находящийся в 6 км от города и прилегающий к поселению Новая Нелидовка, будет использован для малоэтажной застройки (ИЖС). Этот участок, вероятно, станет новым жилым микрорайоном, однако неизвестно, почему его планируют развивать именно под управлением Белгорода.
В Белгородской области жители стали чаще брать ипотеку на покупку частных домов, чем на их строительство. За первую половину 2024 года было выдано почти 1900 кредитов на сумму около 5 миллиардов рублей. Средний размер кредита составил 2,5 миллиона рублей. Среди них 969 кредитов были оформлены на покупку домов, а 920 на строительство.