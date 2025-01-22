Без Савченко ИЖС стало не так популярно?

В Белгородской области жители стали чаще брать ипотеку на покупку частных домов, чем на их строительство. За первую половину 2024 года было выдано почти 1900 кредитов на сумму около 5 миллиардов рублей. Средний размер кредита составил 2,5 миллиона рублей. Среди них 969 кредитов были оформлены на покупку домов, а 920 на строительство.