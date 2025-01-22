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Posted 22 января, 06:01

Published 22 января, 06:01

Modified 22 января, 06:17

Updated 22 января, 06:17

В Белгородской области становится меньше ИЖС

Без Савченко ИЖС стало не так популярно?

22 января 2025, 06:01
Фото: 1MI. В Белгородской области становится меньше ИЖС

Белгородская область возглавила рейтинг регионов с сокращением темпов ИЖС

Сюжет
Строительство
За последние три года средняя площадь строительства ИЖС снизилась почти на 24%.

Белгородская область, наряду с Липецкой, Тамбовской и другими регионами, показала снижение темпов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Согласно данным Росстата, за последние три года средняя площадь ИЖС в регионе уменьшилась с 1,01 до 0,77 миллиона квадратных метров.

В то время как в Белгородской области темпы ИЖС снижаются, в других регионах наблюдается рост. Московская и Ленинградская области, Краснодарский край остаются лидерами с 2019 года, также рост строительства зафиксирован в Чечне, Татарстане и Тюменской области, пишет «Т-Ж».

С января по октябрь 2024 года в Белгородской области построено 608 тысяч квадратных метров частного жилья, что уступает показателям соседних Курской (401 тыс. кв. м) и Липецкой (426 тыс. кв. м) областей, но значительно отстает от Воронежской области, где построено 1073 тысячи квадратных метров.

По данным ЦИАН на июнь 2024 года, стоимость квадратного метра земли в Белгородской области составляла 86 тысяч рублей. В соседних Курской и Липецкой областях земля стоит дешевле: 72 тысячи и 48 тысяч рублей соответственно. В Воронежской области цены значительно выше — 137 тысяч рублей за квадратный метр.

Статистика Росстата
Статистика Росстата
Статистика Росстата. Фото: journal.tinkoff.ru

В генплане Белгорода на 2025 год предусмотрен значительный рост жилой застройки, как многоэтажной, так и малоэтажной. Площадь, занимаемая жилыми зданиями, увеличится до 4,75 тыс. га. Количество многоэтажек, например, вырастет до 1 тыс. га, а площадь для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — до 2,8 тыс. га.

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Осенью 2024 года белгородские депутаты предложили передать земельный участок площадью 2,6 миллиона квадратных метров в Белгородском районе для строительства частных домов. Участок, находящийся в 6 км от города и прилегающий к поселению Новая Нелидовка, будет использован для малоэтажной застройки (ИЖС). Этот участок, вероятно, станет новым жилым микрорайоном, однако неизвестно, почему его планируют развивать именно под управлением Белгорода.

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В Белгородской области жители стали чаще брать ипотеку на покупку частных домов, чем на их строительство. За первую половину 2024 года было выдано почти 1900 кредитов на сумму около 5 миллиардов рублей. Средний размер кредита составил 2,5 миллиона рублей. Среди них 969 кредитов были оформлены на покупку домов, а 920 на строительство.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Строительство#ИЖС#Белгород
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