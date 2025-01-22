Белгородцы жалуются, что в магазинах «хлеб дороже пива»

Posted 22 января, 14:33
Published 22 января, 14:33
Modified 22 января, 14:35
Updated 22 января, 14:35
Белгородку удивили цены на хлеб в магазинах. Женщина пишет:
«Хотелось бы, чтобы область промониторила цены. Хлеб дороже пива, где такое видано? Что за взлёты?»
Местная жительница также опубликовала фотографии в качестве подтверждения своих слов. На снимках видно, что обычный белый нарезной батон стоит 70 рублей.
Экономисты прогнозировали рост цен на многие товары и услуги в 2025 году. Стоимость продуктов может увеличиться на 2-3% сверх инфляции, которая ожидается на уровне 4,0-4,5%. На рынке напитков возможен более ощутимый рост — отпускные цены вырастут на 9-15% из-за увеличения затрат на производство, логистику и ослабления рубля.
В конце декабря 2024 года белгородцы отметили рост цен на огурцы. Местная жительница заметила килограмм овощей за 720 рублей в магазине, расположенном рядом с теплицами, где их выращивают. На ценнике продавцы даже оставили провокационную надпись, призывающую «не истерить».
В начале декабря 2024 года белгородцев возмутил ценник на сыры в супермаркете «Европа», где стоимость некоторых сортов достигла 1000 рублей за килограмм. Жители заподозрили завышение цен, однако власти опровергли это, сославшись на соответствие цен уровням заводов-производителей и минимальные торговые наценки. Несмотря на объяснения, белгородцы заметили, что цены выросли значительно за короткий срок (300 рублей за две недели), и потребовали пересмотреть обоснованность таких скачков.