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Posted 22 января, 14:33

Published 22 января, 14:33

Modified 22 января, 14:35

Updated 22 января, 14:35

В Белгородской области выросли цены на хлеб?

Белгородцы жалуются, что в магазинах «хлеб дороже пива»

22 января 2025, 14:33
Фото: 1MI. В Белгородской области выросли цены на хлеб?

Белгородцы просят прокомментировать цены на хлеб

Новый год — новые жалобы от белгородцев на цены на продукты. Батон за 70 рублей — это уже дороже пива, считает местная жительница.

Белгородку удивили цены на хлеб в магазинах. Женщина пишет:

«Хотелось бы, чтобы область промониторила цены. Хлеб дороже пива, где такое видано? Что за взлёты?»

Местная жительница также опубликовала фотографии в качестве подтверждения своих слов. На снимках видно, что обычный белый нарезной батон стоит 70 рублей.

Ценник на хлеб в белгородском продуктовом магазине
Ценник на хлеб в белгородском продуктовом магазине
Ценник на хлеб в белгородском продуктовом магазине. Фото: Комментарии на странице губернатора Вячеслава Гладкова

Экономисты прогнозировали рост цен на многие товары и услуги в 2025 году. Стоимость продуктов может увеличиться на 2-3% сверх инфляции, которая ожидается на уровне 4,0-4,5%. На рынке напитков возможен более ощутимый рост — отпускные цены вырастут на 9-15% из-за увеличения затрат на производство, логистику и ослабления рубля.

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В конце декабря 2024 года белгородцы отметили рост цен на огурцы. Местная жительница заметила килограмм овощей за 720 рублей в магазине, расположенном рядом с теплицами, где их выращивают. На ценнике продавцы даже оставили провокационную надпись, призывающую «не истерить».

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В начале декабря 2024 года белгородцев возмутил ценник на сыры в супермаркете «Европа», где стоимость некоторых сортов достигла 1000 рублей за килограмм. Жители заподозрили завышение цен, однако власти опровергли это, сославшись на соответствие цен уровням заводов-производителей и минимальные торговые наценки. Несмотря на объяснения, белгородцы заметили, что цены выросли значительно за короткий срок (300 рублей за две недели), и потребовали пересмотреть обоснованность таких скачков.

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