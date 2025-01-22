Белгородцы жалуются, что в магазинах «хлеб дороже пива»

В начале декабря 2024 года белгородцев возмутил ценник на сыры в супермаркете «Европа», где стоимость некоторых сортов достигла 1000 рублей за килограмм. Жители заподозрили завышение цен, однако власти опровергли это, сославшись на соответствие цен уровням заводов-производителей и минимальные торговые наценки. Несмотря на объяснения, белгородцы заметили, что цены выросли значительно за короткий срок (300 рублей за две недели), и потребовали пересмотреть обоснованность таких скачков.