Белгородцы просят перенести занятия по безопасности в школах на уроки о важном

Ранее жительница Белгорода пожаловалась, что в некоторых школах детей выводят из укрытий до официального отбоя тревоги. Глава региона Вячеслав Гладков ответил ей, что такие действия недопустимы. Он подчеркнул, что дети должны возвращаться в учебные учреждения только после официального уведомления от МЧС о прекращении угрозы. Губернатор также потребовал от учителей и администрации школ соблюдать эти правила.