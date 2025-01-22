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Posted 22 января, 09:54

Published 22 января, 09:54

Modified 22 января, 09:54

Updated 22 января, 09:54

У белгородских школьников проводятся обязательные дополнительные интенсивы по безопасности от БелИРО

Белгородцы просят перенести занятия по безопасности в школах на уроки о важном

22 января 2025, 09:54
Фото: Изображение Midjourney. У белгородских школьников проводятся обязательные дополнительные интенсивы по безопасности от БелИРО
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Образование
Взрослые белгородцы переживают, что нагрузка на их детей и так велика, они много времени проводят на занятиях. Однако сами тренинги проводятся давно — переносить их, судя по всему, не собираются.

Белгородка спросила: почему в школах введены дополнительные интенсивы по безопасности от БелИРО, если у детей и так много внеурочных обязательных занятий?

«Нельзя его вместо ежедневного проведения организовать на уроках о главном? У детей масса внеурочных обязательных занятий. <…> Правительство и Володин [Вячеслав Володин — председатель Госдумы РФ] говорят о снижении нагрузки и времени пребывания детей в школе, а по факту получается обратное — время пребывания в школе постоянно увеличивается, как и нагрузка», — пишет жительница региона.

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин пояснил, что такие тренировки по безопасности проводятся с сентября 2023 года в детских садах и школах. Длительность занятий в детских садах составляет пять минут, в школах и учреждениях СПО — 10-15 минут.

«На тренингах школьники получают практические навыки поведения при ракетной и минной опасностях, атаках БПЛА, захвате заложников, оказанию первой помощи и т. д. Всё это позволяет научить их правильному поведению в случае возникновения ЧС военного характера», — сообщил министр.

Возможность переноса тренингов на уроки глава регионального минобра не прокомментировал.

Ранее жительница Белгорода пожаловалась, что в некоторых школах детей выводят из укрытий до официального отбоя тревоги. Глава региона Вячеслав Гладков ответил ей, что такие действия недопустимы. Он подчеркнул, что дети должны возвращаться в учебные учреждения только после официального уведомления от МЧС о прекращении угрозы. Губернатор также потребовал от учителей и администрации школ соблюдать эти правила.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Образование#Школа#Безопасность#Уроки#Белгород#Андрей Милёхин#Внеурочная деятельность
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