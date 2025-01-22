Белгородцы просят перенести занятия по безопасности в школах на уроки о важном

Posted 22 января, 09:54
Published 22 января, 09:54
Modified 22 января, 09:54
Updated 22 января, 09:54
Белгородка спросила: почему в школах введены дополнительные интенсивы по безопасности от БелИРО, если у детей и так много внеурочных обязательных занятий?
«Нельзя его вместо ежедневного проведения организовать на уроках о главном? У детей масса внеурочных обязательных занятий. <…> Правительство и Володин [Вячеслав Володин — председатель Госдумы РФ] говорят о снижении нагрузки и времени пребывания детей в школе, а по факту получается обратное — время пребывания в школе постоянно увеличивается, как и нагрузка», — пишет жительница региона.
Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин пояснил, что такие тренировки по безопасности проводятся с сентября 2023 года в детских садах и школах. Длительность занятий в детских садах составляет пять минут, в школах и учреждениях СПО — 10-15 минут.
«На тренингах школьники получают практические навыки поведения при ракетной и минной опасностях, атаках БПЛА, захвате заложников, оказанию первой помощи и т. д. Всё это позволяет научить их правильному поведению в случае возникновения ЧС военного характера», — сообщил министр.
Возможность переноса тренингов на уроки глава регионального минобра не прокомментировал.
Ранее жительница Белгорода пожаловалась, что в некоторых школах детей выводят из укрытий до официального отбоя тревоги. Глава региона Вячеслав Гладков ответил ей, что такие действия недопустимы. Он подчеркнул, что дети должны возвращаться в учебные учреждения только после официального уведомления от МЧС о прекращении угрозы. Губернатор также потребовал от учителей и администрации школ соблюдать эти правила.