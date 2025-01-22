Аналитики Сбера подсчитали, сколько чаевых оставили белгородцы в новогодние праздники

Аналитики белгородского отделения Сбербанка проанализировали расходы местных жителей в новогодний период. Во время каникул, посещая кафе и рестораны, они оставляли в среднем по 450 рублей на чай, при этом самым щедрым был бонус в 5 тысяч рублей. Всего во время праздников белгородцы оставили в различных заведениях около 350 тысяч рублей в виде чаевых, согласно данным сервиса СберЧаевые.