Аналитики Сбера подсчитали, сколько чаевых оставили белгородцы в новогодние праздники

Posted 22 января, 12:07
Published 22 января, 12:07
Modified 22 января, 12:09
Updated 22 января, 12:09
Аналитики белгородского отделения Сбербанка проанализировали расходы местных жителей в новогодний период. Во время каникул, посещая кафе и рестораны, они оставляли в среднем по 450 рублей на чай, при этом самым щедрым был бонус в 5 тысяч рублей. Всего во время праздников белгородцы оставили в различных заведениях около 350 тысяч рублей в виде чаевых, согласно данным сервиса СберЧаевые.
Покупая товары в супермаркетах и магазинах косметики, жители региона активно использовали биометрическую оплату через сервис «Оплата улыбкой». В результате, за первую неделю января население региона воспользовалось этой услугой 19 тысяч раз, что составило 21 миллион рублей. Средний чек при оплате «улыбкой» составил 1,1 тысячи рублей, а максимальная сумма одной покупки достигла 140 тысяч рублей.
Евгений Поливаев, управляющий белгородским отделением Сбербанка, отметил: «Продолжительные новогодние праздники традиционно становятся настоящей отправной точкой для кафе и ресторанов нашего города, создавая атмосферу праздника и радуя гостей вкусной кухней и комфортом. Кроме того, в период новогодних каникул наблюдается рост числа покупателей в магазинах и супермаркетах».