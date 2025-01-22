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Posted 22 января, 12:07

Published 22 января, 12:07

Modified 22 января, 12:09

Updated 22 января, 12:09

Аналитики Сбера подсчитали, сколько чаевых оставили белгородцы в новогодние праздники

Аналитики Сбера подсчитали, сколько чаевых оставили белгородцы в новогодние праздники

22 января 2025, 12:07
Фото: Изображение Midjourney.
В 2025 году жители Белгородской области начали новый год с радостью и щедростью. За первую неделю января белгородцы оставили почти 800 раз чаевые и воспользовались биометрической оплатой 19 тысяч раз на 21 миллион рублей.

Аналитики белгородского отделения Сбербанка проанализировали расходы местных жителей в новогодний период. Во время каникул, посещая кафе и рестораны, они оставляли в среднем по 450 рублей на чай, при этом самым щедрым был бонус в 5 тысяч рублей. Всего во время праздников белгородцы оставили в различных заведениях около 350 тысяч рублей в виде чаевых, согласно данным сервиса СберЧаевые.

Покупая товары в супермаркетах и магазинах косметики, жители региона активно использовали биометрическую оплату через сервис «Оплата улыбкой». В результате, за первую неделю января население региона воспользовалось этой услугой 19 тысяч раз, что составило 21 миллион рублей. Средний чек при оплате «улыбкой» составил 1,1 тысячи рублей, а максимальная сумма одной покупки достигла 140 тысяч рублей.

Евгений Поливаев, управляющий белгородским отделением Сбербанка, отметил: «Продолжительные новогодние праздники традиционно становятся настоящей отправной точкой для кафе и ресторанов нашего города, создавая атмосферу праздника и радуя гостей вкусной кухней и комфортом. Кроме того, в период новогодних каникул наблюдается рост числа покупателей в магазинах и супермаркетах».

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#Кристина Семенчук#Новогодние праздники#Сбербанк#Кафе#Белгород#Супермаркеты#Расходы населения#Рестораны#Оплата улыбкой
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