«А он закрыт!»: в Белгороде закрылся известный музыкальный магазин. Что случилось?

Posted 22 января, 10:35
Published 22 января, 10:35
Modified 22 января, 11:54
Updated 22 января, 11:54
Спустя долгие 13 лет работы закрылся один из самых известных магазинов среди белгородских музыкантов — «Музторг». На это обратил внимание Telegram-канал «Электромир Максимова». Торговая точка сети располагалась по адресу Белгородский проспект, 54. Недавно в «Google Картах» начало отображаться, что она «закрыта навсегда».
Журналистка Бел.Ру решила связаться с представителями «Музторга», чтобы выяснить подробности. В пресс-службе информацию подтвердили. Магазин был закрыт 22 декабря прошлого года. Основная причина — «переключение внимания покупателей на покупки онлайн». Компания решила сделать акцент на работе интернет-магазина, поэтому и возобновлять деятельность в Белгороде в ближайшее время «Музторг» не планирует.
«Жителям Белгорода, профессиональным музыкантам и любителям мы всегда готовы предложить все доступные сервисы онлайн без необходимости посещения розничного магазина, с удобной доставкой курьерский службой или с получением товара в многочисленных пунктах выдачи заказов. При этом каждому жителю Белгорода доступен весь ассортимент товаров и услуг», — подчеркнули в пресс-службе.