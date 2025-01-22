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Posted 22 января, 10:35

Published 22 января, 10:35

Modified 22 января, 11:54

Updated 22 января, 11:54

«Музторг», который много лет находился на Белгородском проспекте

«А он закрыт!»: в Белгороде закрылся известный музыкальный магазин. Что случилось?

22 января 2025, 10:35
Фото: «Яндекс.Карты». «Музторг», который много лет находился на Белгородском проспекте

В центре Белгорода закрылся единственный в городе «Музторг»

Сюжет
Эксклюзив
Из областного центра продолжают уходить известные сети. На этот раз пришла очередь «Музторга». Редакция Бел.Ру выяснила причину.

Спустя долгие 13 лет работы закрылся один из самых известных магазинов среди белгородских музыкантов — «Музторг». На это обратил внимание Telegram-канал «Электромир Максимова». Торговая точка сети располагалась по адресу Белгородский проспект, 54. Недавно в «Google Картах» начало отображаться, что она «закрыта навсегда».

Журналистка Бел.Ру решила связаться с представителями «Музторга», чтобы выяснить подробности. В пресс-службе информацию подтвердили. Магазин был закрыт 22 декабря прошлого года. Основная причина — «переключение внимания покупателей на покупки онлайн». Компания решила сделать акцент на работе интернет-магазина, поэтому и возобновлять деятельность в Белгороде в ближайшее время «Музторг» не планирует.

«Жителям Белгорода, профессиональным музыкантам и любителям мы всегда готовы предложить все доступные сервисы онлайн без необходимости посещения розничного магазина, с удобной доставкой курьерский службой или с получением товара в многочисленных пунктах выдачи заказов. При этом каждому жителю Белгорода доступен весь ассортимент товаров и услуг», — подчеркнули в пресс-службе.
Так выглядел магазин внутри
Так выглядел магазин внутри
Так выглядел магазин внутри
Так выглядел магазин внутри
Так выглядел магазин внутри
Так выглядел магазин внутри. Фото: «Яндекс.Карты»
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#Валерия Колесникова#Эксклюзив#Закрытие#Белгород#Музыкальный магазин#Музторг
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