«А он закрыт!»: в Белгороде закрылся известный музыкальный магазин. Что случилось?

Журналистка Бел.Ру решила связаться с представителями «Музторга», чтобы выяснить подробности. В пресс-службе информацию подтвердили. Магазин был закрыт 22 декабря прошлого года. Основная причина — «переключение внимания покупателей на покупки онлайн». Компания решила сделать акцент на работе интернет-магазина, поэтому и возобновлять деятельность в Белгороде в ближайшее время «Музторг» не планирует.