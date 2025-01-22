20 белгородцев остаются в больницах: один — в реанимации, другого отправят в Москву

После одних из последних обстрелов ВСУ некоторые из пострадавших, которые находились в тяжёлом состоянии и поступили с ранениями средней степени тяжести, всё ещё остаются в облбольнице в Белгороде. Так, лечение там сейчас проходят восемь таких белгородцев. На данный момент один раненый до сих пор остаётся в реанимации. Состояние шестерых пострадавших до сих пор оценивается средней тяжестью. Однако один мирный житель сегодня уже выписался и отправился домой. ещё одного раненого мужчину транспортируют на лечение в Москву в медико-хирургический центр Пирогова.