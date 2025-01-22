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Posted 22 января, 18:08

Published 22 января, 18:08

Modified 22 января, 18:19

Updated 22 января, 18:19

Из 20 пострадавших из-за атак ВСУ только трёх мирных жителей ждёт скорая выписка

20 белгородцев остаются в больницах: один — в реанимации, другого отправят в Москву

22 января 2025, 18:08

Из 20 пострадавших из-за атак ВСУ только трёх мирных жителей ждёт скорая выписка

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Новости Белгорода
В облбольнице сейчас находятся 7 белгородцев. Одного выписали. Другой — всё ещё в реанимации. В горбольнице — 13 человек. Нескольких ждёт выписка, одного — центр Пирогова.

После одних из последних обстрелов ВСУ некоторые из пострадавших, которые находились в тяжёлом состоянии и поступили с ранениями средней степени тяжести, всё ещё остаются в облбольнице в Белгороде. Так, лечение там сейчас проходят восемь таких белгородцев. На данный момент один раненый до сих пор остаётся в реанимации. Состояние шестерых пострадавших до сих пор оценивается средней тяжестью. Однако один мирный житель сегодня уже выписался и отправился домой. ещё одного раненого мужчину транспортируют на лечение в Москву в медико-хирургический центр Пирогова.

«Проговорили со всеми пострадавшими: лекарства все есть, кормят хорошо. Говорят, отношение каждого, кто работает в больнице, самое тёплое! Главное, что динамика у большинства положительная», — написала в своём Yelegram-канале Вячеслав Гладков.

Кроме того, 13 жителей Белгородской области находятся в горбольнице №2. Сотрудники медучреждения сообщили, что пациенты без каких-либо проблем идут на поправку, поэтому в ближайшее время двух белгородцев уже смогут выписать.

Однако атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются. Так, вчера днём ранения получил мальчики в возрасте 11 лет, а также трое взрослых. Ребёнок получил баротравму.

Ночью число пострадавших от атак беспилотников под Белгородом выросло
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