«Живой бог» — панацея? Как белгородцев спасли от встречи с «целителем» Радомиром

Posted 21 января, 07:25
Published 21 января, 07:25
Modified 21 января, 07:27
Updated 21 января, 07:27
В Белгород приезжал Сергей Долматов, который пытается убедить многих в том, что на самом деле он — «живой бог» и зовут его Радомир. Мужчина утверждает, что может вылечить людей от инвалидности и онкологии, поэтому и устраивает в различных городах встречи с поверившими ему людьми.
Прервать встречу пытались волонтёры «Скорой молодёжной помощи», руководитель которых добился запрета на приезд Радомира в город. Несмотря на это, Радомир всё равно приехал — тут его задержали, провели с ним воспитательную беседу, а затем проводили из региона.
Всего «целитель» планировал провести три встречи: в военном госпитале, в местном отеле и на базе организации, помогающей детям с аутизмом, — в «Синей птице». В последней точке встреча всё же состоялась, но без участия «живого бога»: её ход прервали сотрудники правоохранительных органов, которые объяснили белгородцам, с кем они хотели иметь дело.
Но история оказалась чуть интереснее. Журналисты «Фонаря» выяснили, что мужчину с таким именем и фамилией ранее судили за мошенничество, но тот ли это человек, что и «живой бог», точно не известно.
Волонтёры добавили, что подобные люди, обещающие нереальный результат за короткий срок, — всегда аферисты и сектанты, поэтому на встречи с ними ходить не нужно.
Ранее журналисты узнали, что у Радомира есть своя книга «Бог живой», а называют этого человека «Архитектором Квантового Планетарного Перехода и Нового Сознания Человека». На своих страницах в соцсетях же он публикует отзывы якобы его последователей, которые смогли вылечиться от неизлечимых болезней.