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Posted 21 января, 07:25

Published 21 января, 07:25

Modified 21 января, 07:27

Updated 21 января, 07:27

В Белгороде прервали встречу с человеком, именующим себя «живым богом»

«Живой бог» — панацея? Как белгородцев спасли от встречи с «целителем» Радомиром

21 января 2025, 07:25
Фото: 1MI.

В Белгороде прервали встречу с человеком, именующим себя «живым богом»

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Новости Белгорода
Белгородцев получилось избавить от прямого влияния человека, именующего себя «живым богом». Подробности рассказали волонтёры СМП и журналисты «Фонаря».

В Белгород приезжал Сергей Долматов, который пытается убедить многих в том, что на самом деле он — «живой бог» и зовут его Радомир. Мужчина утверждает, что может вылечить людей от инвалидности и онкологии, поэтому и устраивает в различных городах встречи с поверившими ему людьми.

Прервать встречу пытались волонтёры «Скорой молодёжной помощи», руководитель которых добился запрета на приезд Радомира в город. Несмотря на это, Радомир всё равно приехал — тут его задержали, провели с ним воспитательную беседу, а затем проводили из региона.

Всего «целитель» планировал провести три встречи: в военном госпитале, в местном отеле и на базе организации, помогающей детям с аутизмом, — в «Синей птице». В последней точке встреча всё же состоялась, но без участия «живого бога»: её ход прервали сотрудники правоохранительных органов, которые объяснили белгородцам, с кем они хотели иметь дело.

Но история оказалась чуть интереснее. Журналисты «Фонаря» выяснили, что мужчину с таким именем и фамилией ранее судили за мошенничество, но тот ли это человек, что и «живой бог», точно не известно.

Волонтёры добавили, что подобные люди, обещающие нереальный результат за короткий срок, — всегда аферисты и сектанты, поэтому на встречи с ними ходить не нужно.

Ранее журналисты узнали, что у Радомира есть своя книга «Бог живой», а называют этого человека «Архитектором Квантового Планетарного Перехода и Нового Сознания Человека». На своих страницах в соцсетях же он публикует отзывы якобы его последователей, которые смогли вылечиться от неизлечимых болезней.

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#Александра Склярова#Новости Белгорода#Целитель#Белгород#Секта#Скорая молодёжная помощь#Живой бог
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