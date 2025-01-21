«Живой бог» — панацея? Как белгородцев спасли от встречи с «целителем» Радомиром

Всего «целитель» планировал провести три встречи: в военном госпитале, в местном отеле и на базе организации, помогающей детям с аутизмом, — в «Синей птице». В последней точке встреча всё же состоялась, но без участия «живого бога»: её ход прервали сотрудники правоохранительных органов, которые объяснили белгородцам, с кем они хотели иметь дело.