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Posted 21 января, 07:19

Published 21 января, 07:19

Modified 21 января, 07:20

Updated 21 января, 07:20

Защитить банковские вклады: инициативы «Новых людей» изменят жизнь белгородцев

Защитить банковские вклады: инициативы «Новых людей» изменят жизнь белгородцев

21 января 2025, 07:19
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
Защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии для тех, кто поможет поймать телефонных мошенников, заменить треть чиновников искусственным интеллектом — такими громкими предложениями депутатов Госдумы от партии «Новые люди» запомнился январь 2025.

Разбираемся, как эти инициативы изменят жизнь белгородцев.

Заморозка банковских вкладов стала главной страшилкой последних месяцев. Эксперты пугают людей, что для стабилизации экономической ситуации в стране вклады россиян могут заморозить. Центробанка дважды опровергал такие предположения. Но по словам лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева в безопасность вкладов верят не все.

«Людям нужно дать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы предлагаем принять закон, чтобы любые решения по вкладам и накоплениям Центробанк принимал только по согласованию с Госдумой. Это будет дополнительная гарантия, что никакая заморозка не пройдёт. У Центробанка есть здравый смысл, но защитить деньги людей законом будет надёжнее», — говорит Алексей Нечаев.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Ещё одно предложение «Новых людей» тоже поможет защитить сбережения людей. Это новая мера борьбы с телефонными мошенниками. Если вы передадите в полицию информацию, которая поможет их поймать, то сможете получить выплату до 100 тысяч рублей.

«В прошлом году телефонные мошенники обманули россиян 350 тысяч раз. У людей должен быть стимул не просто бросить трубку, когда они столкнулись с аферистами, но и помочь правоохранительным органам. Мы знаем сотни историй, когда информация от людей помогла задержать телефонных мошенников. И если людей мотивировать дополнительно, это даст хороший результат», — отмечает автор предложения Антон Ткачев.

Третья инициатива «Новых людей» родилась во время поездки вице-спикера российского парламента Владислава Даванкова в республику Марий Эл. Там он обсудил, как внедрить искусственный интеллект в управление регионом. Владислав Даванков уверен, что в условиях, когда стране нужны деньги, нужно в первую очередь начинать с сокращения чиновников, а не придумывать новые налоги и штрафы.

«Искусственному интеллекту не придёт в голову выплачивать себе огромные премии, когда в дома людей не проведён газ, а очередь к врачу занимают за месяц. Сэкономленные на чиновниках деньги получится направить на действительно важные вещи: медицину, образование, благоустройство», — заключает Владислав Даванков.

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