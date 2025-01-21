«Вы тоже моетесь по графику?» Гладкова ужаснуло отношение к белгородским студентам

Posted 21 января, 07:42
Published 21 января, 07:42
Modified 21 января, 07:44
Updated 21 января, 07:44
Только вчера по Сети распространилась жалоба студентов Бирючанского техникума, которые проживают в принадлежащем ему общежитии. Ребята моются в душевых по расписанию, а девочки вынуждены проводить ванные процедуры в тазу. Им пообещали, что вскоре проблему решат закупкой недостающих водонагревателей, но жалоба всё равно стала известна губернатору.
Главу региона Вячеслава Гладкова такая ситуация очень удивила.
«Я, конечно, в ужасе от слов ответственных за это лиц. Я им задал вопрос: „Вы дома тоже моетесь по графику?“ Поэтому завтра комиссия выедет, разберётся, в чём дело», — пообещал чиновник.
Кроме этого, Гладков отметил, что и сам постарается заехать в это общежитие во время рабочей поездки в Красногвардейский район.