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Posted 21 января, 07:42

Published 21 января, 07:42

Modified 21 января, 07:44

Updated 21 января, 07:44

Белгородским студентам приходилось мыться по графику

«Вы тоже моетесь по графику?» Гладкова ужаснуло отношение к белгородским студентам

21 января 2025, 07:42
Фото: 1MI. Белгородским студентам приходилось мыться по графику

Гладков прокомментировал проблему с душевыми в белгородском общежитии

Гладков пообещал решить проблему студентов с посещением душевых по расписанию в кратчайшие сроки. Он также планирует лично заехать в это общежитие.

Только вчера по Сети распространилась жалоба студентов Бирючанского техникума, которые проживают в принадлежащем ему общежитии. Ребята моются в душевых по расписанию, а девочки вынуждены проводить ванные процедуры в тазу. Им пообещали, что вскоре проблему решат закупкой недостающих водонагревателей, но жалоба всё равно стала известна губернатору.

Главу региона Вячеслава Гладкова такая ситуация очень удивила.

«Я, конечно, в ужасе от слов ответственных за это лиц. Я им задал вопрос: „Вы дома тоже моетесь по графику?“ Поэтому завтра комиссия выедет, разберётся, в чём дело», — пообещал чиновник.

Кроме этого, Гладков отметил, что и сам постарается заехать в это общежитие во время рабочей поездки в Красногвардейский район.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Бирюч#Общежитие#Техникум#Белгород#Вячеслав Гладков#Душ#Белгородские студенты
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