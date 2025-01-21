«Вы тоже моетесь по графику?» Гладкова ужаснуло отношение к белгородским студентам

Только вчера по Сети распространилась жалоба студентов Бирючанского техникума, которые проживают в принадлежащем ему общежитии. Ребята моются в душевых по расписанию, а девочки вынуждены проводить ванные процедуры в тазу. Им пообещали, что вскоре проблему решат закупкой недостающих водонагревателей, но жалоба всё равно стала известна губернатору.