Всё-таки в Белгороде: в полиции подтвердили информацию о «банде девушек»

Posted 21 января, 18:26
Published 21 января, 18:26
Modified 21 января, 18:28
Updated 21 января, 18:28
Записанные на видео драки происходили в период с июля 2023 по декабрь 2024 года. Всего белгородская полиция зарегистрировала четыре происшествия.
По одной из драк проводится проверка. По остальным уже приняли процессуальные решения — какие именно, не уточняется. Ещё в двух случаях стороны отказались от претензий друг к другу.
Помимо этого, девушки успели оскорбить полицейских — за что уже принесли извинения. Тем не менее высказываниям горожанок дадут правовую оценку.
Известно, что только за последние два года белгородки уже привлекались к ответственности — в том числе за побои и мелкое хулиганство.
Видео с драками дошло и до белгородского Следкома. В пресс-службе ведомства сообщили, что проведут проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).