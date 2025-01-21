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Posted 21 января, 18:26

Published 21 января, 18:26

Modified 21 января, 18:28

Updated 21 января, 18:28

Девушки извинились перед полицейскими и перед белгородцами

Всё-таки в Белгороде: в полиции подтвердили информацию о «банде девушек»

21 января 2025, 18:26
Фото: УМВД России по Белгородской области. Девушки извинились перед полицейскими и перед белгородцами

В белгородской полиции оперативно отреагировали на историю о «банде девушек»

Сюжет
Новости Белгорода
Подтверждается, что видео снято в Белгороде. Как оказалось, девушки уже привлекались к ответственности за побои и мелкое хулиганство.

Записанные на видео драки происходили в период с июля 2023 по декабрь 2024 года. Всего белгородская полиция зарегистрировала четыре происшествия.

По одной из драк проводится проверка. По остальным уже приняли процессуальные решения — какие именно, не уточняется. Ещё в двух случаях стороны отказались от претензий друг к другу.

Помимо этого, девушки успели оскорбить полицейских — за что уже принесли извинения. Тем не менее высказываниям горожанок дадут правовую оценку.

Известно, что только за последние два года белгородки уже привлекались к ответственности — в том числе за побои и мелкое хулиганство.

Видео с драками дошло и до белгородского Следкома. В пресс-службе ведомства сообщили, что проведут проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Видео: УМВД России по Белгородской области. Девушки извинились перед полицейскими и перед белгородцами
В Белгороде снова орудует «банда», но уже не подростков, а девушек?
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#Инна Рогова#Видео#Происшествия#Полиция#Новости Белгорода#Белгород#Банда девушек
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