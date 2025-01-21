Возбуждать уголовное дело не стали? Появились новые детали истории о «банде девушек»

Posted 21 января, 18:50
Published 21 января, 18:50
Modified 21 января, 18:53
Updated 21 января, 18:53
В истории о так называемой банде девушек появились новые подробности. Прокуратура сообщает, что ранее отдел полиции № 3 в Белгороде провёл проверку. При этом по её итогам возбуждать уголовное дело не стали.
Теперь вопрос пересмотрят. По информации надзорного ведомства, 17 января решение УМВД отменили, материал вернули на дополнительную проверку. За процессом проследит и прокуратура.
Также правоохранители уточнили, что героини видео совершеннолетние.
Проверку проведёт и белгородский Следком. Её организуют по статье за хулиганство (ст. 213 УК РФ).