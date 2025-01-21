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Posted 21 января, 08:22

Published 21 января, 08:22

Modified 21 января, 08:22

Updated 21 января, 08:22

Смертельный пожар произошёл в жилом доме

В сгоревшем под Белгородом доме нашли тело женщины

21 января 2025, 08:22
Фото: 1MI. Смертельный пожар произошёл в жилом доме

В пожаре под Белгородом погибла 96-летняя женщина

Сюжет
Пожар
За сутки на территории региона зарегистрировали четыре пожара. Один из них оказался смертельным.

Вчера, 20 января, в Белгородском районе случился смертельный пожар. В селе Ястребово жилой дом полностью сгорел. Внутри обнаружили тело 96-летней женщины. Причина возгорания пока не известна.

Ещё один пожар произошёл в селе Рождествено Валуйского округа. Там из-за неправильного использования печи загорелось потолочное покрытие на площади одного «квадрата».

Также в ресторане по улице Есенина в Белгороде загорелась вытяжка, а в Ровеньках — гараж. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Отметим, что 19 января в Белгороде тоже случился пожар в квартире, где скончалась пожилая собственница жилья.

При пожаре в центре Белгорода погибла женщина
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