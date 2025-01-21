В сгоревшем под Белгородом доме нашли тело женщины

Posted 21 января, 08:22
Published 21 января, 08:22
Modified 21 января, 08:22
Updated 21 января, 08:22
Вчера, 20 января, в Белгородском районе случился смертельный пожар. В селе Ястребово жилой дом полностью сгорел. Внутри обнаружили тело 96-летней женщины. Причина возгорания пока не известна.
Ещё один пожар произошёл в селе Рождествено Валуйского округа. Там из-за неправильного использования печи загорелось потолочное покрытие на площади одного «квадрата».
Также в ресторане по улице Есенина в Белгороде загорелась вытяжка, а в Ровеньках — гараж. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Отметим, что 19 января в Белгороде тоже случился пожар в квартире, где скончалась пожилая собственница жилья.