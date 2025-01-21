В Белгороде снова орудует «банда», но уже не подростков, а девушек?

В Белгороде, напомним, год назад гремела история о банде подростков. Молодые люди (не все из них были несовершеннолетними) провоцировали прохожих и устраивали драки, тоже записывая всё на видео. Тогда скандалом заинтересовались в том числе в Следственном комитете РФ.