В Белгороде снова орудует «банда», но уже не подростков, а девушек?

Posted 21 января, 17:04
Published 21 января, 17:04
Modified 21 января, 18:54
Updated 21 января, 18:54
В Белгороде на смену банде подростков могла прийти «банда девушек». По крайней мере, так утверждает некоторые медиа.
По информации источника, зачинщицами выступают две девушки. Они вместе с сообщниками специально провоцируют жертв, оскорбляют их, а затем переходят к драке. У нескольких пострадавших якобы диагностировали переломы и сотрясение мозга.
Происходящее при этом записывается на видео. Однако действительно ли кадры сняты в Белгороде, точно не известно. Комментариев от правоохранительных органов на момент публикации материала не поступало.
Вместе с тем на ситуацию уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что направит информацию в Следственный комитет с просьбой провести проверку.
В Белгороде, напомним, год назад гремела история о банде подростков. Молодые люди (не все из них были несовершеннолетними) провоцировали прохожих и устраивали драки, тоже записывая всё на видео. Тогда скандалом заинтересовались в том числе в Следственном комитете РФ.
Пострадавшие тогда рассказали свои истории. Сообщалось, что таковых могло быть как минимум пять человек.
Некоторым участникам банды уже вынесли приговоры. Главаря банды лишили гражданства РФ.
Двое осуждённых уже добились смягчения приговора.