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Posted 21 января, 17:04

Published 21 января, 17:04

Modified 21 января, 18:54

Updated 21 января, 18:54

В Белгороде орудует «банда девушек»? (Фото тематическое)

В Белгороде снова орудует «банда», но уже не подростков, а девушек?

21 января 2025, 17:04
Фото: 1MI. В Белгороде орудует «банда девушек»? (Фото тематическое)

SHOT: девушки в Белгороде избивают местных жителей и снимают это на видео

Сюжет
Новости Белгорода
По информации медиа, девушки сами выступают зачинщицами. На ситуацию уже отреагировала Екатерина Мизулина.

В Белгороде на смену банде подростков могла прийти «банда девушек». По крайней мере, так утверждает некоторые медиа.

По информации источника, зачинщицами выступают две девушки. Они вместе с сообщниками специально провоцируют жертв, оскорбляют их, а затем переходят к драке. У нескольких пострадавших якобы диагностировали переломы и сотрясение мозга.

Происходящее при этом записывается на видео. Однако действительно ли кадры сняты в Белгороде, точно не известно. Комментариев от правоохранительных органов на момент публикации материала не поступало.

Вместе с тем на ситуацию уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что направит информацию в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

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В Белгороде, напомним, год назад гремела история о банде подростков. Молодые люди (не все из них были несовершеннолетними) провоцировали прохожих и устраивали драки, тоже записывая всё на видео. Тогда скандалом заинтересовались в том числе в Следственном комитете РФ.

Пострадавшие тогда рассказали свои истории. Сообщалось, что таковых могло быть как минимум пять человек.

Некоторым участникам банды уже вынесли приговоры. Главаря банды лишили гражданства РФ.

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