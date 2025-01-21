bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 14:40

Published 21 января, 14:40

Modified 21 января, 14:42

Updated 21 января, 14:42

Разрушения после атак БПЛА в Белгородской области

В Белгороде и районе были слышны взрывы: произошёл пожар, есть разрушения

21 января 2025, 14:40
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Разрушения после атак БПЛА в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородский район, Шебекино и Вознесеновку

Сюжет
Приграничье
Регион пережил очередную атакую беспилотников ВСУ. Под удар попали многоквартирный и частный дома, гараж.

В течение дня жители Белгорода и Белгородского района слышали громкие звуки. Подтвердилась информация, что ПВО сбивала беспилотники. По информации Минобороны РФ, только за период с 13:05 до 14:15 было уничтожено пять БПЛА.

Есть последствия. В Дубовом произошёл пожар — горела кровля дома. Во дворе ещё одного дома вспыхнул гараж. Также под удар попали машина и инвентарь коммерческого объекта, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Разрушения есть и в Таврово: там пробита стена частного дома.

В Шебекино беспилотник ВСУ удалось подавить системой радиоэлектронной борьбы. БПЛА упал и взорвался — есть разрушения в многоквартирном доме. Повреждены кровля и балкон в одной из квартир.

Под удар попала и шебекинская Вознесеновка. Там после атак беспилотников есть разрушения в двух частных домах.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Разрушения после атак БПЛА в Белгородской области
Разрушения после атак БПЛА в Белгородской области
Разрушения после атак БПЛА в Белгородской области
Разрушения после атак БПЛА в Белгородской области
Разрушения после атак БПЛА в Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
БПЛА ударил по многоквартирному дому под Белгородом: что известно о последствиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое ранены, один из них — в тяжёлом состоянии: что произошло под Белгородом?С начала СВО более 14 тыс белгородцев вынужденно покинули дома из-за обстреловСемейная пара едва не погибла под Белгородом из-за атаки БПЛА
#Инна Рогова#Происшествия#Белгород#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика