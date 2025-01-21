В Белгороде и районе были слышны взрывы: произошёл пожар, есть разрушения

Posted 21 января, 14:40
Published 21 января, 14:40
Modified 21 января, 14:42
Updated 21 января, 14:42
В течение дня жители Белгорода и Белгородского района слышали громкие звуки. Подтвердилась информация, что ПВО сбивала беспилотники. По информации Минобороны РФ, только за период с 13:05 до 14:15 было уничтожено пять БПЛА.
Есть последствия. В Дубовом произошёл пожар — горела кровля дома. Во дворе ещё одного дома вспыхнул гараж. Также под удар попали машина и инвентарь коммерческого объекта, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Разрушения есть и в Таврово: там пробита стена частного дома.
В Шебекино беспилотник ВСУ удалось подавить системой радиоэлектронной борьбы. БПЛА упал и взорвался — есть разрушения в многоквартирном доме. Повреждены кровля и балкон в одной из квартир.
Под удар попала и шебекинская Вознесеновка. Там после атак беспилотников есть разрушения в двух частных домах.
Пострадавших среди мирных жителей нет.