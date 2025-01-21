Трое ранены, один из них — в тяжёлом состоянии: что произошло под Белгородом?

Posted 21 января, 08:14
Published 21 января, 08:14
Modified 21 января, 08:16
Updated 21 января, 08:16
За сутки, с утра 20 по утро 21 января, ВСУ выпустили по Белгородской области 41 боеприпас, а также 31 беспилотник. Под ударом были шесть районов. Наши системы ПВО сбили 28 БПЛА.
В результате атак пострадали три человека в Белгородском районе. Женщине из посёлка Октябрьский исключили баротравму и отпустили домой.
Два человека на трассе Ясные Зори — Черемошное получили осколочные ранения. Мужа и жену госпитализировали сначала в Октябрьский, а затем — в Белгород. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Также в посёлке Октябрьский пострадали два автомобиля, сообщили в оперштабе. В Шебекинском муниципальном округе повреждены 11 частных домов и один автомобиль.
В Алексеевском и Грайворонском округах, Волоконовском и Краснояружском районах пострадавших и разрушений нет.