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Posted 21 января, 08:14

Published 21 января, 08:14

Modified 21 января, 08:16

Updated 21 января, 08:16

В Белгородской области накануне также объявляли ракетную опасность

Трое ранены, один из них — в тяжёлом состоянии: что произошло под Белгородом?

21 января 2025, 08:14
Фото: bel.ru. В Белгородской области накануне также объявляли ракетную опасность

По Белгородской области за сутки выпустили 41 боеприпас и 31 БПЛА

Сюжет
Приграничье
Обстрелы и атаки БПЛА на регион продолжаются. Повреждены дома, автомобили. Пострадали три человека.

За сутки, с утра 20 по утро 21 января, ВСУ выпустили по Белгородской области 41 боеприпас, а также 31 беспилотник. Под ударом были шесть районов. Наши системы ПВО сбили 28 БПЛА.

В результате атак пострадали три человека в Белгородском районе. Женщине из посёлка Октябрьский исключили баротравму и отпустили домой.

Два человека на трассе Ясные Зори — Черемошное получили осколочные ранения. Мужа и жену госпитализировали сначала в Октябрьский, а затем — в Белгород. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Также в посёлке Октябрьский пострадали два автомобиля, сообщили в оперштабе. В Шебекинском муниципальном округе повреждены 11 частных домов и один автомобиль.

В Алексеевском и Грайворонском округах, Волоконовском и Краснояружском районах пострадавших и разрушений нет.

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