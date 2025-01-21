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Posted 21 января, 09:10

Published 21 января, 09:10

Modified 21 января, 09:10

Updated 21 января, 09:10

Не все белгородцы оценили своё здоровье как хорошее

Только 5% белгородцев считают, что здоровье у них плохое

21 января 2025, 09:10
Фото: 1MI. Не все белгородцы оценили своё здоровье как хорошее

Белгородцы в целом положительно оценили состояние своего здоровья

Почти половина опрошенных белгородцев считает своё здоровье хорошим. Как ещё белгородцы оценили своё самочувствие?

46,4% опрошенных белгородцев заявили, что здоровье у них хорошее. Такие результаты показало выборочное исследование Белгородстата.

Ещё 44% опрошенных белгородцев считают своё состояние удовлетворительным. 4,7% респондентов оценивают своё здоровье как очень хорошее. Негативную оценку своему состоянию дали всего 5% опрошенных.

Исследование охватило более 1,1 тысячи жителей области старше 15 лет и 192 ребёнка младше этого возраста.

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За последние пять лет в Белгородской области наблюдается рост числа людей с лишним весом. В 2023 году показатель достиг 69,5%, что на 4,7% больше, чем в 2018 году. В то время как по всей России в целом процент людей с ожирением сократился на 14,8%.

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Белгородская область заняла 58-е место в рейтинге здорового питания, получив 61 балл за проблему с высокими уровнями жиров, сахара и соли в рационе. Белгородцы получают 39,5% энергии из жиров, 13,3% — из сахара, а суточное потребление соли составляет 3,6 г на 1000 ккал, что превышает норму.

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В 2024 году Белгородская область заняла 3-е место в России по уровню тревожности. Жители региона обеспокоены ситуацией в зоне КТО, атаками БПЛА и ростом цен. На первом месте по тревожности находится Москва, а на втором Курская область.

В 2022 году Белгородская область занимала шестое место среди самых встревоженных, в прошлом году — второе.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Здоровье#Белгородстат#Белгород
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