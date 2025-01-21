Связи нет, дроны охотятся: белгородцы требуют обратить внимание на опасную трассу

Самих же жителей такой ответ удивил: по их словам, связи на трассе нет совсем, а водитель и не сможет никак успеть посмотреть на сообщение, пока ведёт автомобиль. Другая белгородка объяснила, что проблему стоит решить в срочном порядке и на бюрократические вопросы времени совсем нет.