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Posted 21 января, 12:07

Published 21 января, 12:07

Modified 21 января, 12:09

Updated 21 января, 12:09

Дроны охотятся за авто белгородцев

Связи нет, дроны охотятся: белгородцы требуют обратить внимание на опасную трассу

21 января 2025, 12:07
Фото: Изображение Midjourney. Дроны охотятся за авто белгородцев

Белгородцы просят скорее решить проблему со связью в приграничье

Сюжет
Приграничье
Белгородцы пожаловались на участок дороги в приграничье и попросили как-то сообщать водителям о приближении БПЛА, но получили не устроивший их ответ.

Белгородцы попросили обратить внимание на опасный участок дороги Шебекино — Белгород, где часто летают FPV-дроны. Одна из женщин отметила, что вплоть до Ржавца на трассе отсутствует какая-либо связь, поэтому узнать заранее о приближении БПЛА никак нельзя. Она попросила решить проблему и придумать альтернативный способ донесения информации для жителей.

Её обращение заметил региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков. Он заявил, что о проблеме уже сообщили операторам сотовой связи. А если инвестиционные планы одобрят, то на трассе проведут мероприятия по улучшению сотовой связи.

Самих же жителей такой ответ удивил: по их словам, связи на трассе нет совсем, а водитель и не сможет никак успеть посмотреть на сообщение, пока ведёт автомобиль. Другая белгородка объяснила, что проблему стоит решить в срочном порядке и на бюрократические вопросы времени совсем нет.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#Мобильная связь#Приграничье#БПЛА#Сергей Четвериков
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