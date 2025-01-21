Связи нет, дроны охотятся: белгородцы требуют обратить внимание на опасную трассу

Posted 21 января, 12:07
Published 21 января, 12:07
Modified 21 января, 12:09
Updated 21 января, 12:09
Белгородцы попросили обратить внимание на опасный участок дороги Шебекино — Белгород, где часто летают FPV-дроны. Одна из женщин отметила, что вплоть до Ржавца на трассе отсутствует какая-либо связь, поэтому узнать заранее о приближении БПЛА никак нельзя. Она попросила решить проблему и придумать альтернативный способ донесения информации для жителей.
Её обращение заметил региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков. Он заявил, что о проблеме уже сообщили операторам сотовой связи. А если инвестиционные планы одобрят, то на трассе проведут мероприятия по улучшению сотовой связи.
Самих же жителей такой ответ удивил: по их словам, связи на трассе нет совсем, а водитель и не сможет никак успеть посмотреть на сообщение, пока ведёт автомобиль. Другая белгородка объяснила, что проблему стоит решить в срочном порядке и на бюрократические вопросы времени совсем нет.