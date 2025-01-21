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Posted 21 января, 14:01

Published 21 января, 14:01

Modified 21 января, 14:01

Updated 21 января, 14:01

Сергей Долматов или Радомир по прозвищу «живой бог»

«Святой купол» от ракетных опасностей? «Живой бог» — о своей помощи белгородцам

21 января 2025, 14:01
Фото: «Осторожно, новости». Сергей Долматов или Радомир по прозвищу «живой бог»

«Живой бог» рассказал, как «помог» белгородцам во время своего визита

Сюжет
Новости Белгорода
История с визитом «живого бога» в Белгород получила продолжение. Оказалось, что немного «помочь» Радомир всё же смог.

Ранее в Белгороде удалось сорвать встречу жителей с «живым богом» и «целителем» Радомиром, которого на самом деле зовут Сергей Долматов. Мужчина обещает вылечить своих последователей от неизлечимых болезней за короткие сроки.

В областном центре Долматов должен был провести три встречи, но все их удалось сорвать — полиция выписала запрет на въезд «целителя», а позже провела с ним воспитательную беседу. Прочитать полную историю можно здесь.

Но сам Долматов, несмотря на сорванные планы, рассказал, что кое-что из намеченного выполнить он всё же смог. Например, якобы встретился с силовиками и силой мысли отменил воздушные тревоги, воспользовавшись «святым куполом», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Полицейские же, утверждает «живой бог», даже прониклись к нему симпатией и «встали на путь исправления».

«Живой бог» — панацея? Как белгородцев спасли от встречи с «целителем» Радомиром
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Целитель#Белгород#Живой бог
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