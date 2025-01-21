«Святой купол» от ракетных опасностей? «Живой бог» — о своей помощи белгородцам

Posted 21 января, 14:01
Published 21 января, 14:01
Modified 21 января, 14:01
Updated 21 января, 14:01
Ранее в Белгороде удалось сорвать встречу жителей с «живым богом» и «целителем» Радомиром, которого на самом деле зовут Сергей Долматов. Мужчина обещает вылечить своих последователей от неизлечимых болезней за короткие сроки.
В областном центре Долматов должен был провести три встречи, но все их удалось сорвать — полиция выписала запрет на въезд «целителя», а позже провела с ним воспитательную беседу. Прочитать полную историю можно здесь.
Но сам Долматов, несмотря на сорванные планы, рассказал, что кое-что из намеченного выполнить он всё же смог. Например, якобы встретился с силовиками и силой мысли отменил воздушные тревоги, воспользовавшись «святым куполом», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Полицейские же, утверждает «живой бог», даже прониклись к нему симпатией и «встали на путь исправления».