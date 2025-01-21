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Posted 21 января, 16:01

Published 21 января, 16:01

Modified 21 января, 16:01

Updated 21 января, 16:01

Антон Иванов

Суд вновь продлил нахождение экс-мэра Белгорода Иванова под стражей

21 января 2025, 16:01
Фото: Telegram-канал Антона Иванова. Антон Иванов
Сюжет
Суд
Антон Иванов останется под стражей почти до конца марта. Защита экс-мэра тем временем вновь просила заменить меру пресечения на домашний арест.

Сегодня, 21 января, в Свердловском суде прошло заседание по делу экс-мэра Белгорода Антона Иванова. Ему продлили содержание под стражей до 23 марта 2025 года.

Такой срок изначально предложил прокурор, ссылаясь на длительность судебного процесса и возможное бегство обвиняемого, особенно после оглашения потенциального срока наказания, пишет «Открытый Белгород».

Адвокат Иванова настаивал на смене меры пресечения, предлагая домашний арест. По его словам, отсутствие загранпаспорта и арестованные счета исключают возможность скрыться от суда.

Иванов так подчеркнул свою позицию в суде:

«Я не пытаюсь затягивать процесс и уверен в своей правоте. Я действую порядочно и не могу скрыться от суда, ведь веду борьбу с органами следствия на протяжении двух лет», — заявил он.
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Ранее прокуратура запросила для Антона Иванова 10 лет лишения свободы и штраф в 11 миллионов рублей по делу о взятках, а также запрет на занятие госдолжностей в течение 10 лет. Экс-мэр, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, вину не признаёт и настаивает на том, что обвинение надуманное.

Иванов утверждал, что ему и его адвокату не были предоставлены все материалы дела, и просил перенести заседание.

Осенью 2024 года суд продлил срок его содержания под стражей до 23 января 2025 года, несмотря на ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

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