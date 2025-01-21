Суд вновь продлил нахождение экс-мэра Белгорода Иванова под стражей

Posted 21 января, 16:01
Published 21 января, 16:01
Modified 21 января, 16:01
Updated 21 января, 16:01
Сегодня, 21 января, в Свердловском суде прошло заседание по делу экс-мэра Белгорода Антона Иванова. Ему продлили содержание под стражей до 23 марта 2025 года.
Такой срок изначально предложил прокурор, ссылаясь на длительность судебного процесса и возможное бегство обвиняемого, особенно после оглашения потенциального срока наказания, пишет «Открытый Белгород».
Адвокат Иванова настаивал на смене меры пресечения, предлагая домашний арест. По его словам, отсутствие загранпаспорта и арестованные счета исключают возможность скрыться от суда.
Иванов так подчеркнул свою позицию в суде:
«Я не пытаюсь затягивать процесс и уверен в своей правоте. Я действую порядочно и не могу скрыться от суда, ведь веду борьбу с органами следствия на протяжении двух лет», — заявил он.
Ранее прокуратура запросила для Антона Иванова 10 лет лишения свободы и штраф в 11 миллионов рублей по делу о взятках, а также запрет на занятие госдолжностей в течение 10 лет. Экс-мэр, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, вину не признаёт и настаивает на том, что обвинение надуманное.
Иванов утверждал, что ему и его адвокату не были предоставлены все материалы дела, и просил перенести заседание.
Осенью 2024 года суд продлил срок его содержания под стражей до 23 января 2025 года, несмотря на ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.