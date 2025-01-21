Суд вновь продлил нахождение экс-мэра Белгорода Иванова под стражей

Ранее прокуратура запросила для Антона Иванова 10 лет лишения свободы и штраф в 11 миллионов рублей по делу о взятках, а также запрет на занятие госдолжностей в течение 10 лет. Экс-мэр, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, вину не признаёт и настаивает на том, что обвинение надуманное.