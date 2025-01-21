Снега больше не ждать: прогноз погоды не обрадует ожидающих зиму белгородцев

Posted 21 января, 13:27
Published 21 января, 13:27
Modified 21 января, 13:29
Updated 21 января, 13:29
В среду, 22 января, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, но с холодным ветром юго-восточного направления. Ночью его скорость будет 6-11 м/с, а днём 8-13 м/с.
Температура воздуха в тёмное время суток в регионе составит от -6…-1 °С, а в светлое возможны колебания от -4 °С до +1 °С. В Белгороде ночью будет -5…-3 °С, днём -3…-1 °С.
Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, в областном центре до конца недели температура составит от -4 °С до +2 °С. Возможен снег в четверг, 23 января.