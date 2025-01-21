bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 13:27

Published 21 января, 13:27

Modified 21 января, 13:29

Updated 21 января, 13:29

Снега в прогнозе синоптиков всё ещё нет

Снега больше не ждать: прогноз погоды не обрадует ожидающих зиму белгородцев

21 января 2025, 13:27
Фото: 1MI. Снега в прогнозе синоптиков всё ещё нет

В Белгородской области похолодает до -6 °С

Сюжет
Погода
Ближайшая ночь в Белгородской области будет морозной. Однако днём местами ожидается совсем небольшой «плюс».

В среду, 22 января, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, но с холодным ветром юго-восточного направления. Ночью его скорость будет 6-11 м/с, а днём 8-13 м/с.

Температура воздуха в тёмное время суток в регионе составит от -6…-1 °С, а в светлое возможны колебания от -4 °С до +1 °С. В Белгороде ночью будет -5…-3 °С, днём -3…-1 °С.

Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, в областном центре до конца недели температура составит от -4 °С до +2 °С. Возможен снег в четверг, 23 января.

Вернутся ли в Белгород мороз и снег?
Узнать подробнее
Читайте также:
Ждём катки на тротуарах: погода подготовила белгородцам очередные испытанияСнег выпал и хватит? Ожидать ли белгородцам зимней погодыОпять дождь в январе? Белгородцев огорчили прогнозом погоды на выходные
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Мороз#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика