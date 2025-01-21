Семейная пара едва не погибла под Белгородом из-за атаки БПЛА

Два человека серьёзно пострадали при очередной атаке на приграничный регион. Происшествие случилось утром на трассе Ясные Зори — Черемошное: дрон ВСУ сбросил взрывчатку прямо на ехавший автомобиль. В машине в этот момент находились супруги.