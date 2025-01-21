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Posted 21 января, 06:17

Published 21 января, 06:17

Modified 21 января, 06:19

Updated 21 января, 06:19

БПЛА атаковал автомобиль под Белгородом

Семейная пара едва не погибла под Белгородом из-за атаки БПЛА

21 января 2025, 06:17
Фото: 1MI. БПЛА атаковал автомобиль под Белгородом
Сюжет
Приграничье
Супруги ехали по трассе, когда их машину атаковал дрон. Муж и жена выжили, но получили различные травмы.

Два человека серьёзно пострадали при очередной атаке на приграничный регион. Происшествие случилось утром на трассе Ясные Зори — Черемошное: дрон ВСУ сбросил взрывчатку прямо на ехавший автомобиль. В машине в этот момент находились супруги.

Белгородец получил различные осколочные ранения ног, а его жена — ранения руки. Сразу после случившегося их отвезли в больницу в посёлке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Врачи сделали всё, что от них зависит, однако из-за тяжёлого состояния мужчины супругов решили транспортировать в горбольницу № 2 Белгорода.

Белгородку атаковал дрон, пока она ехала в автомобиле. Что известно?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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