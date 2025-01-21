Семейная пара едва не погибла под Белгородом из-за атаки БПЛА

Posted 21 января, 06:17
Published 21 января, 06:17
Modified 21 января, 06:19
Updated 21 января, 06:19
Два человека серьёзно пострадали при очередной атаке на приграничный регион. Происшествие случилось утром на трассе Ясные Зори — Черемошное: дрон ВСУ сбросил взрывчатку прямо на ехавший автомобиль. В машине в этот момент находились супруги.
Белгородец получил различные осколочные ранения ног, а его жена — ранения руки. Сразу после случившегося их отвезли в больницу в посёлке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Врачи сделали всё, что от них зависит, однако из-за тяжёлого состояния мужчины супругов решили транспортировать в горбольницу № 2 Белгорода.