Сборище «дровосеков»: в Белгороде устроили необычную битву

После каждого этапа судьи вставляли комментарии. Рецензии были очень комплиментарные. И не сказать, что незаслуженные. Неподготовленному слуху мелкие огрехи не обнаружить, но даже если они и были, то впечатление не испортили. Люди пришли сюда, чтобы не просто послушать, а почувствовать музыку. А зал — самое ценное, что есть у артиста.