Сборище «дровосеков»: в Белгороде устроили необычную битву

Posted 21 января, 09:49
Published 21 января, 09:49
Modified 21 января, 09:52
Updated 21 января, 09:52
Искать заведение, где сегодня пройдёт «первая в области битва барабанщиков», долго не пришлось. Заветные «бац-бац», «ту-дум» и «тыщ-тыщ» слышны ещё с улицы. На входе — брутальная металлическая вывеска и тяжёлая деревянная дверь — спуск в подвальный байк-бар.
Стоит её открыть, как в нос бьёт запах духоты и пота. Ниже по лестнице гостей заведения встречает доска объявлений. На ней размещают приглашения в группы для музыкантов и предложения о покупке музоборудования. Неизвестный «Димон» решил через объявление найти себе пассию.
«Главное не длинна, а толщина!» — подчёркнуто на бумажке.
По залу, среди плотной застройки из столиков, к барной стойке мигрируют слушатели. Публика разношёрстная, по-разному заряженная: от потягивающих пиво молодых ребят до яркоголовых бабушек в футболках с логотипом AC/DC.
Упасть негде, приходится примоститься где-то у стены, совсем близко к колонкам. О чём, кстати, мои уши будут жалеть следующие несколько дней. Хотя как можно жалеть о месте «в первом ряду», под самым боком у судей?
Среди них: лучший барабанщик СССР и руководитель школы барабанов Hard Rock Игорь Дроздов, профессиональный барабанщик, преподаватель и руководитель ансамбля DRUMANIA Олег Иванов, а также «рокер до мозга костей» Сергей Жуликов.
Игорь отвлекается ради меня от просмотра хоккейного матча.
«Одно дело — играть в оркестре, другое дело — играть на баттле, показывать свои навыки, что ты можешь. Это как Олимпийские игры, ошибка может быть только одна», — взгляд за тёмными очками не разобрать, но голос у мужчины вполне серьёзен.
Хотя данное мероприятие баттлом назвать сложновато. Как отмечает сам Игорь, здесь всё скорее «импровизация», игра для души. Единственное, чего Игорь действительно хочет, так это «увидеть дровосеков».
«А что значит „дровосек“?»
«„Дровосек» — человек, которого готовы слушать за деньги. Люди платят деньги, чтобы посмотреть, как он играет. Это, я считаю, апогей всего. <…> Это рок-н-ролл, здесь рок-н-ролл сейшн. Именно сейшн, объединить людей. В прошлый раз были гитаристы, сейчас барабанщики, потом будут другие музыканты. В этом весь кайф. Белгород музыкальный должен жить. Рок-н-ролл forever», — на лице Игоря растекается слабая улыбка.
Открывает вечер один из учеников Игоря — девятилетний Гордей Меркулов.
Внимание разогретой публики попытался захватить взявшийся из ниоткуда ведущий. Получилось у него это не с первого раза: какая ирония, что на музыкальном мероприятии забарахлил микрофон.
Соревнование пройдёт в три этапа, на каждый — по песне. Музыкантам нужно было заранее подготовить лирическую, быструю и композицию на свой вкус.
В программе всего три участника — Эдуард Малакеев, Михаил Пономарёв и Максим Кулешов. Последний, светловолосый парень в рваных кедах, рассказал, что хоть баттл и неклассический, никаких чётких преференций для победителя не оговорено. Но это не так важно — он «залетел сюда с друзьями просто по приколу».
Очередь определили методом жеребьёвки.
Удары палочек, словно цунами, полились из колонок и затопили помещение. Ритм через уши заходил в тело, пробирался сквозь внутренности вниз и выходил, отбиваемый по полу пятками и носками. В такт ему закачались головы. Публика оказалась слишком благодарной, чтобы не встретить музыкантов по достоинству.
После каждого этапа судьи вставляли комментарии. Рецензии были очень комплиментарные. И не сказать, что незаслуженные. Неподготовленному слуху мелкие огрехи не обнаружить, но даже если они и были, то впечатление не испортили. Люди пришли сюда, чтобы не просто послушать, а почувствовать музыку. А зал — самое ценное, что есть у артиста.
К концу второго этапа барабаны уже звучали в ушах и в перерывах между выходами артистов. Иногда им подыгрывала электрогитара, у инструмента ещё в самом начале лопнула струна.
Когда завершились все три тура, объявили десятиминутный перерыв. Битком набился туалет, где шутливая табличка предлагала прятаться в случае ракетной опасности в унитаз, потому что «в него ещё никто не попадал». Мерзлявые похватали куртки и пошли на перекур. Те, кто уже успел разогреться алкоголем, не заморачивались, выскочили в рубашках и футболках.
Перед формальным, но уже совершенно необязательным оглашением результатов баттла, за палочки пригласили маэстро Дроздова.
Судьи отдали победу Эдуарду. Он, по мнению экспертов, оказался самым сильным и подкованным в разных жанрах. Второе место присудили Михаилу, третье — Максиму. В завершение вечера музыканты исполнили вместе We Will Rock You группы Queen.