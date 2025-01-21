«Ростелеком» ответил на утечку данных: хакеры Silent Crow заявили, что причастны они

Что сейчас происходит с данными клиентов из Белгородской области и коснулась ли их проблема утечки, в «Ростелекоме» журналистам Бел.Ру рассказать не смогли. Однако в компании указали, что на атакованных ресурсах нет данных их частных клиентов и там они не обрабатываются. О масштабах пресс-служба тоже не смогла сообщить.