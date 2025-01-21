«Ростелеком» ответил на утечку данных: хакеры Silent Crow заявили, что причастны они

Posted 21 января, 13:55
Published 21 января, 13:55
Modified 21 января, 13:57
Updated 21 января, 13:57
Одна из ведущих телекоммуникационных компаний России, «Ростелеком», стала «жертвой» утечки информации. Это подтверждено самим оператором, который объяснил произошедшее как результат некорректной работы подрядчика, отвечающего за инфраструктуру. Согласно официальным заявлениям, меры по устранению угроз предприняли. В дополнение к этому «Ростелеком» порекомендовал клиентам сменить все пароли и включить двухфакторную аутентификацию, особенно на официальном сайте компании и на сайте закупок.
По словам представителей «Ростелекома», операторы анализируют базы данных, чтобы определить масштаб утечки и понять, имеет ли она отношение к их компании.
Официальный ответ на произошедшее дали и в Министертстве цифрового развития РФ. Они также заявили, что «чувствительные данные» в порядке, и подтвердили хакерскую атаку, но уже на инфраструктуру подрядчика. Сейчас, по их словам, всё в порядке, а информация — под надёжной защитой:
«Чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика также не утекли. Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов-физических лиц. <…> Находимся с коллегами на связи. Все необходимые меры приняты, проводится подробное расследование».
Группировка под названием Silent Crow заявила, что данные украли они. Всего в открытый доступ слили как минимум более 150 тысяч электронных почтовых ящиков и 100 тысяч личных телефонных номеров пользователей.
Что сейчас происходит с данными клиентов из Белгородской области и коснулась ли их проблема утечки, в «Ростелекоме» журналистам Бел.Ру рассказать не смогли. Однако в компании указали, что на атакованных ресурсах нет данных их частных клиентов и там они не обрабатываются. О масштабах пресс-служба тоже не смогла сообщить.
Столкновения с потерей личных данных происходит довольно часто. Их потом используют мошенники. Так, в ноябре только за неделю жители Белгородской области зафиксировали как минимум 81 случай. За это же время мошенники украли 32 млн рублей у белгородцев.