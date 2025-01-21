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Posted 21 января, 13:16

Published 21 января, 13:16

Modified 21 января, 13:19

Updated 21 января, 13:19

23 февраля не принесёт в этом году дополнительных выходных

Россиян лишили длинных выходных в феврале. А стоит ли брать в этом месяце отпуск?

21 января 2025, 13:16
Фото: 1MI. 23 февраля не принесёт в этом году дополнительных выходных

Белгородцев оставили без длинных выходных в феврале 2025 года

Сюжет
Праздник
В 2025 году белгородцы лишились длинных выходных, которые обычно наступали в конце февраля. Но стоит ли брать отпуск? Подробности читайте в материале Бел.Ру.

Дополнительных выходных не будет

Речь идёт о праздновании Дня защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля. В текущем году этот день пришёлся на воскресенье, поэтому дополнительные выходные не предусмотрены.

Также россияне лишатся и сокращённого рабочего дня, который обычно предшествует празднику. Дело в том, что последний рабочий день перед 23 февраля будет в пятницу, 21-го числа, а он предшествует обычному, не праздничному, выходному дню. Поэтому и работать россияне будут стандартное количество часов, а не меньше.

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Добавим, что похожая ситуация ждёт россиян и в марте: Международный женский день в этом году выпал на субботу, поэтому дополнительных выходных не будет, но сокращённому дню быть — в пятницу, 7-го числа, работники уйдут домой на час раньше.

Белгородцев, отмечающих День Прохоровского поля, вряд ли ждут дополнительные выходные, поскольку 12 июля выпадает на субботу. Будет ли пятница перед праздником сокращённой, пока не известно.

В этом году выходных дней в марте и феврале будет меньше, но отпуск на них всё равно брать не стоит
В этом году выходных дней в марте и феврале будет меньше, но отпуск на них всё равно брать не стоит. Фото: bel.ru

Выгодно ли в феврале брать отпуск?

Эксперты утверждают, что отпуска необходимо планировать на те месяцы, в которых много рабочих дней. Так, второй месяц 2025 года готовит для россиян сразу 20 рабочих дней.

Для сравнения: самые «трудовые» месяцы — июль и октябрь, когда количество рабочих дней достигает 23. Именно в эти два месяца специалисты и советуют брать отпуск. Но неплохими считаются ещё три: апрель, сентябрь и декабрь, в которые работать придётся по 22 дня.

Поэтому брать отпуск в феврале можно, но лучше немного подождать и взять выходные, например, в апреле, чтобы получить максимальную выплату отпускных. Если же погони за деньгами нет, то в феврале можно найти больше предложений об отдыхе за более низкую цену.

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#Александра Склярова#Общество#Выходные#Праздник#Россия#23 февраля#День защитника Отечества
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