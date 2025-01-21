Россиян лишили длинных выходных в феврале. А стоит ли брать в этом месяце отпуск?

Также россияне лишатся и сокращённого рабочего дня, который обычно предшествует празднику. Дело в том, что последний рабочий день перед 23 февраля будет в пятницу, 21-го числа, а он предшествует обычному, не праздничному, выходному дню. Поэтому и работать россияне будут стандартное количество часов, а не меньше.