«Пригласили полшколы»: белгородцы просят пересмотреть организацию медосмотра детей

Posted 21 января, 16:31
Published 21 января, 16:31
Modified 21 января, 16:31
Updated 21 января, 16:31
Белгородка обеспокоена организацией медосмотров для школьников в столице региона. Соответствующая жалоба появилась в Сети. Женщина переживает, что массовые осмотры, охватывающие целые школы, не позволяют врачам выявить заболевания или отклонения в состоянии здоровья детей.
«Вы действительно считаете, что, пригласив на медосмотр полшколы, вы делаете полезное дело? Вы действительно считаете, что врач может в таком потоке детей и подростков выявить болезни и отклонения в здоровье?» — пишет белгородка.
Она предложила чиновникам лично посетить поликлиники, чтобы увидеть, как проходит процесс осмотра и как врачи справляются с большим потоком пациентов.
Ирина Кизилова, главврач детской областной больницы, объяснила, что в поликлинику дети приглашаются по установленному графику для консультаций специалистов. Она также призвала родителей и школы соблюдать расписание, чтобы избежать переполненности.
«Проведение профилактических осмотров является необходимым мероприятием для улучшения качества оказания медицинской помощи детскому населению», — подчеркнула главврач. Однако на претензию о том, получается ли выявлять отклонения, Кизилова не ответила.
Ранее белгородских школьников перестали пускать на физкультуру без прохождения медицинского осмотра и получения справки от врача. Медосмотр обязателен для всех возрастных групп, и в случае противопоказаний физкультура для учащихся будет ограничена.