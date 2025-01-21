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Posted 21 января, 16:31

Published 21 января, 16:31

Modified 21 января, 16:31

Updated 21 января, 16:31

Белгородцев удивила организация медосмотра школьников

«Пригласили полшколы»: белгородцы просят пересмотреть организацию медосмотра детей

21 января 2025, 16:31
Фото: 1MI.

Белгородцев удивила организация медосмотра школьников

Сюжет
Школы
Некоторые жители региона сомневаются, что при работе с такой толпой действительно получится выявить у детей какие-либо заболевания. На жалобу ответила главврач детской областной больницы.

Белгородка обеспокоена организацией медосмотров для школьников в столице региона. Соответствующая жалоба появилась в Сети. Женщина переживает, что массовые осмотры, охватывающие целые школы, не позволяют врачам выявить заболевания или отклонения в состоянии здоровья детей.

«Вы действительно считаете, что, пригласив на медосмотр полшколы, вы делаете полезное дело? Вы действительно считаете, что врач может в таком потоке детей и подростков выявить болезни и отклонения в здоровье?» — пишет белгородка.

Она предложила чиновникам лично посетить поликлиники, чтобы увидеть, как проходит процесс осмотра и как врачи справляются с большим потоком пациентов.

Ирина Кизилова, главврач детской областной больницы, объяснила, что в поликлинику дети приглашаются по установленному графику для консультаций специалистов. Она также призвала родителей и школы соблюдать расписание, чтобы избежать переполненности.

«Проведение профилактических осмотров является необходимым мероприятием для улучшения качества оказания медицинской помощи детскому населению», — подчеркнула главврач. Однако на претензию о том, получается ли выявлять отклонения, Кизилова не ответила.

Ранее белгородских школьников перестали пускать на физкультуру без прохождения медицинского осмотра и получения справки от врача. Медосмотр обязателен для всех возрастных групп, и в случае противопоказаний физкультура для учащихся будет ограничена.

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#Анна Селищева#Здоровье#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Медосмотр#ИринаКизилова
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