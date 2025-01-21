После прилёта в Белгородской области пострадало 11 домов

В результате обстрелов и атак БПЛА по Белгородской области за сутки пострадали три человека. Женщине из посёлка Октябрьский исключили баротравму, сейчас она дома. Мужчина и его жена получили осколочные ранения на трассе. В Шебекинском округе повреждены 11 домов и автомобиль. В других районах разрушений не зафиксировано.