bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 08:54

Published 21 января, 08:54

Modified 21 января, 08:56

Updated 21 января, 08:56

Разрушения есть в нескольких домах

После прилёта в Белгородской области пострадало 11 домов

21 января 2025, 08:54
Фото: 1MI. Разрушения есть в нескольких домах
Сюжет
Обстрел
После обстрела в Шебекино повреждены дома и автомобиль, загорелась кровля одного из домов. Оперативные службы работают на месте.

В Белгородской области в результате обстрела города Шебекино пострадала частная собственность. По предварительным данным, в результате удара загорелась кровля одного из домов, но возгорание было оперативно ликвидировано.

Кроме того, повреждены окна, кровли и фасады ещё в 10 домах, а также ограждения. Пострадал и один легковой автомобиль.

Раненых среди мирных жителей в результате атаки, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, нет. Оперативные службы работают на месте, последствия происшествия уточняются.

Повреждения в Шебекино
Повреждения в Шебекино
Повреждения в Шебекино. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате обстрелов и атак БПЛА по Белгородской области за сутки пострадали три человека. Женщине из посёлка Октябрьский исключили баротравму, сейчас она дома. Мужчина и его жена получили осколочные ранения на трассе. В Шебекинском округе повреждены 11 домов и автомобиль. В других районах разрушений не зафиксировано.

Трое ранены, один из них — в тяжёлом состоянии: что произошло под Белгородом?
Узнать подробнее
Читайте также:
Семейная пара едва не погибла под Белгородом из-за атаки БПЛАВ больницу обратился пострадавший белгородец. Что ещё известно об атак ВСУ?Жилые дома пострадали после атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика