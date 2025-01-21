После прилёта в Белгородской области пострадало 11 домов

Posted 21 января, 08:54
Published 21 января, 08:54
Modified 21 января, 08:56
Updated 21 января, 08:56
В Белгородской области в результате обстрела города Шебекино пострадала частная собственность. По предварительным данным, в результате удара загорелась кровля одного из домов, но возгорание было оперативно ликвидировано.
Кроме того, повреждены окна, кровли и фасады ещё в 10 домах, а также ограждения. Пострадал и один легковой автомобиль.
В результате обстрелов и атак БПЛА по Белгородской области за сутки пострадали три человека. Женщине из посёлка Октябрьский исключили баротравму, сейчас она дома. Мужчина и его жена получили осколочные ранения на трассе. В Шебекинском округе повреждены 11 домов и автомобиль. В других районах разрушений не зафиксировано.