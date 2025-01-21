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Posted 21 января, 11:06

Published 21 января, 11:06

Modified 21 января, 11:08

Updated 21 января, 11:08

Дональд Трамп заявил, что станет президентом-миротворцем

Популист: читатели Бел.Ру не верят, что Трамп сдержит обещание окончить СВО за день

21 января 2025, 11:06
Фото: Alex Brandon. AP. Дональд Трамп заявил, что станет президентом-миротворцем

В опросе редакции Бел.Ру белгородцы высказали мнение, что Трамп только популист

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Новости Белгорода
Вчера Трамп стал 47-м президентом США, а сегодня снова заявил, что прекратит СВО за сутки и у него есть ещё полдня. Читатели Бел.Ру не особо верят его обещаниям.

Вчера в Капитолии состоялась церемония вступления Дональда Трампа в должность. Новый президент сразу обозначил свои приоритеты в дальнейшем развитии США, которых оказалось немало. Уже в первый день он подписал ряд важных распоряжений, которые охватили многие сферы жизни общества. Кроме того, Трамп заявил, что будет проводить политику, направленную на поддержание мира.

В своей речи он отметил, что во всех сложных ситуациях и при покушениях его защищал бог. Однако, несмотря на громкие обещания завершить СВО за сутки, в своей инаугурационной речи Трамп не упомянул о ситуации на Украинне.

Видео: ТАСС. Трамп заявил, что будет миротворцем

Позже появилась информация о том, что Трамп собирается сделать звонок Владимиру Путину и поговорить о возможных сценариях дальнейшего развития ситуации и о готовности к переговорам. Тем более у него «есть ещё полдня», чтобы выполнить обещание. По его словам, Зеленский готов к мирным переговорам. Также Дональд Трамп собирается связаться с Владимиром Путиным, но неизвестно, на какую дату это назначено. Сам же президент РФ поздравил Трампа с инаугурацией. Также он заявил, что рад решению восстановить взаимоотношения с Россией и услышал то, что нужно делать всё, чтобы не допустить начало третьей мировой войны:

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность».
Видео: Официальный сайт Кремля. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением на должность президента США

А пока сильные мира сего занимаются решением вопроса и исполнением обещаний, редакция Бел.Ру решила узнать у своих читателей, что они думают по поводу инаугурации — Трамп «зарешает»?

В опросе, который прошёл в Telegram-канале и соцсетях Бел.Ру, было четыре варианта ответа о том, «сможет ли Трамп»:

  1. Сможет
  2. Не думаю, что у него получится
  3. Да просто популист, даже делать не будет
  4. Не знаю, начальству виднее, кого в Вашингтоне ставить

Всего в опросе принять участие решил 1331 человек. Меньше всего голосов набрал последний вариант ответа — 14,12%. Его выбрали 188 участвовавших.

Более популярным стало мнение, что всё-таки у президента США всё получится. Это 269 голосов и 20,21% от общего числа.

Ещё больше респондентов выбрали вариант, что ничего не получится — 358 человек и 26,9%.

И самым популярным мнением стало то, что Дональд Трамп просто популист, который в итоге ничего не сделает. Этот вариант ответа в опросе набрал 518 голосов. Его выбрали 38,92% людей.

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