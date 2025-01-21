Популист: читатели Бел.Ру не верят, что Трамп сдержит обещание окончить СВО за день

Posted 21 января, 11:06
Published 21 января, 11:06
Modified 21 января, 11:08
Updated 21 января, 11:08
Вчера в Капитолии состоялась церемония вступления Дональда Трампа в должность. Новый президент сразу обозначил свои приоритеты в дальнейшем развитии США, которых оказалось немало. Уже в первый день он подписал ряд важных распоряжений, которые охватили многие сферы жизни общества. Кроме того, Трамп заявил, что будет проводить политику, направленную на поддержание мира.
В своей речи он отметил, что во всех сложных ситуациях и при покушениях его защищал бог. Однако, несмотря на громкие обещания завершить СВО за сутки, в своей инаугурационной речи Трамп не упомянул о ситуации на Украинне.
Позже появилась информация о том, что Трамп собирается сделать звонок Владимиру Путину и поговорить о возможных сценариях дальнейшего развития ситуации и о готовности к переговорам. Тем более у него «есть ещё полдня», чтобы выполнить обещание. По его словам, Зеленский готов к мирным переговорам. Также Дональд Трамп собирается связаться с Владимиром Путиным, но неизвестно, на какую дату это назначено. Сам же президент РФ поздравил Трампа с инаугурацией. Также он заявил, что рад решению восстановить взаимоотношения с Россией и услышал то, что нужно делать всё, чтобы не допустить начало третьей мировой войны:
«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность».
А пока сильные мира сего занимаются решением вопроса и исполнением обещаний, редакция Бел.Ру решила узнать у своих читателей, что они думают по поводу инаугурации — Трамп «зарешает»?
В опросе, который прошёл в Telegram-канале и соцсетях Бел.Ру, было четыре варианта ответа о том, «сможет ли Трамп»:
Всего в опросе принять участие решил 1331 человек. Меньше всего голосов набрал последний вариант ответа — 14,12%. Его выбрали 188 участвовавших.
Более популярным стало мнение, что всё-таки у президента США всё получится. Это 269 голосов и 20,21% от общего числа.
Ещё больше респондентов выбрали вариант, что ничего не получится — 358 человек и 26,9%.
И самым популярным мнением стало то, что Дональд Трамп просто популист, который в итоге ничего не сделает. Этот вариант ответа в опросе набрал 518 голосов. Его выбрали 38,92% людей.