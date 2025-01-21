Популист: читатели Бел.Ру не верят, что Трамп сдержит обещание окончить СВО за день

Позже появилась информация о том, что Трамп собирается сделать звонок Владимиру Путину и поговорить о возможных сценариях дальнейшего развития ситуации и о готовности к переговорам. Тем более у него «есть ещё полдня», чтобы выполнить обещание. По его словам, Зеленский готов к мирным переговорам. Также Дональд Трамп собирается связаться с Владимиром Путиным, но неизвестно, на какую дату это назначено. Сам же президент РФ поздравил Трампа с инаугурацией. Также он заявил, что рад решению восстановить взаимоотношения с Россией и услышал то, что нужно делать всё, чтобы не допустить начало третьей мировой войны: