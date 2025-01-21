Почки, печень, сердце: в Белгороде за год провели 12 операций по трансплантации

Генеральный план развития Белгорода до 2025 года предусматривает масштабные изменения в сфере здравоохранения. В городе появится шесть новых медучреждений, в том числе лечебные корпуса городской больницы № 2 и детской областной больницы, центр медицинской реабилитации, детскую поликлинику и офисы семейного врача в новых микрорайонах. Также запланирована реконструкция нескольких объектов, включая онкодиспансер и противотуберкулёзный диспансер.