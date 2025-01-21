Почки, печень, сердце: в Белгороде за год провели 12 операций по трансплантации

Posted 21 января, 06:37
Published 21 января, 06:37
Modified 21 января, 06:40
Updated 21 января, 06:40
В областной клинической больнице в 2024 году успешно выполнено 12 операций по трансплантации органов. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Белгородская область — единственная в Черноземье, где проводят подобные операции.
Из проведённых пересадок восемь приходятся на трансплантацию почек, три — на пересадку печени, одна операция выполнена по трансплантации сердца. Все процедуры проведены с использованием современного оборудования, которое уже освоили белгородские врачи.
Гладков поблагодарил медицинских специалистов за их высочайший профессионализм и спасённые жизни, отметив, что область продолжит развивать медицинскую отрасль, в том числе с помощью обновления оборудования.
Генеральный план развития Белгорода до 2025 года предусматривает масштабные изменения в сфере здравоохранения. В городе появится шесть новых медучреждений, в том числе лечебные корпуса городской больницы № 2 и детской областной больницы, центр медицинской реабилитации, детскую поликлинику и офисы семейного врача в новых микрорайонах. Также запланирована реконструкция нескольких объектов, включая онкодиспансер и противотуберкулёзный диспансер.
Однако строительство детской поликлиники № 3 затянулось из-за проблем с подрядчиком, а место для центра реабилитации вызывает недовольство экологов из-за растительности и болотистой почвы — на этом же участке планировали построить школу для одарённых детей.
С начала специальной военной операции система здравоохранения Белгородской области была оперативно перестроена под новые условия. Изменили маршруты скорой помощи, врачей обеспечили средствами защиты, а больницы оборудованы резервной генерацией и заглублёнными операционными. Эти меры помогли медикам оказывать помощь жителям даже в условиях обстрелов и атак.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил работу региональных медиков, отметив их слаженность и способность быстро адаптироваться. Также были достигнуты успехи в «мирной медицине»: направлено 17,3 млрд рублей на развитие учреждений, закуплено современное оборудование и внедрены цифровые сервисы, включая электронные рецепты и доставку лекарств на дом для льготников.