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Posted 21 января, 06:37

Published 21 января, 06:37

Modified 21 января, 06:40

Updated 21 января, 06:40

Для операций продолжат закупать современное оборудование

Почки, печень, сердце: в Белгороде за год провели 12 операций по трансплантации

21 января 2025, 06:37
Фото: 1MI. Для операций продолжат закупать современное оборудование

Гладков рассказал об операциях по трансплантации органов в Белгороде

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Медицина
Операции проходили в областной больнице. Чаще всего пациентам пересаживали почки.

В областной клинической больнице в 2024 году успешно выполнено 12 операций по трансплантации органов. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Белгородская область — единственная в Черноземье, где проводят подобные операции.

Из проведённых пересадок восемь приходятся на трансплантацию почек, три — на пересадку печени, одна операция выполнена по трансплантации сердца. Все процедуры проведены с использованием современного оборудования, которое уже освоили белгородские врачи.

Гладков поблагодарил медицинских специалистов за их высочайший профессионализм и спасённые жизни, отметив, что область продолжит развивать медицинскую отрасль, в том числе с помощью обновления оборудования.

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Генеральный план развития Белгорода до 2025 года предусматривает масштабные изменения в сфере здравоохранения. В городе появится шесть новых медучреждений, в том числе лечебные корпуса городской больницы № 2 и детской областной больницы, центр медицинской реабилитации, детскую поликлинику и офисы семейного врача в новых микрорайонах. Также запланирована реконструкция нескольких объектов, включая онкодиспансер и противотуберкулёзный диспансер.

Однако строительство детской поликлиники № 3 затянулось из-за проблем с подрядчиком, а место для центра реабилитации вызывает недовольство экологов из-за растительности и болотистой почвы — на этом же участке планировали построить школу для одарённых детей.

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С начала специальной военной операции система здравоохранения Белгородской области была оперативно перестроена под новые условия. Изменили маршруты скорой помощи, врачей обеспечили средствами защиты, а больницы оборудованы резервной генерацией и заглублёнными операционными. Эти меры помогли медикам оказывать помощь жителям даже в условиях обстрелов и атак.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил работу региональных медиков, отметив их слаженность и способность быстро адаптироваться. Также были достигнуты успехи в «мирной медицине»: направлено 17,3 млрд рублей на развитие учреждений, закуплено современное оборудование и внедрены цифровые сервисы, включая электронные рецепты и доставку лекарств на дом для льготников.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Медицина#Операция#Трансплантация#Белгород#Вячеслав Гладков
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