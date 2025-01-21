bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 10:05

Published 21 января, 10:05

Modified 21 января, 10:05

Updated 21 января, 10:05

Поезд до Воронежа через Старый Оскол пользуется у жителей большим спросом

Пассажиров стало больше: что будет с маршрутом из Белгорода в Воронеж?

21 января 2025, 10:05
Фото: 1MI. Поезд до Воронежа через Старый Оскол пользуется у жителей большим спросом

Почти 100 тысяч пассажиров оценили маршрут Белгород — Старый Оскол — Воронеж

Количество пассажиров на маршруте Белгород — Старый Оскол — Воронеж выросло на треть в 2024 году. Вместе с тем в целом в регионе наблюдалось небольшое снижение пассажиропотока.

В 2024 году на маршруте Белгород — Старый Оскол — Воронеж увеличился пассажиропоток — на 30% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил минтранс Белгородской области.

За год услугами на этом направлении воспользовались 48,3 тысячи человек. Существенную роль в этом сыграло добавление дополнительных рейсов по пятницам и понедельникам, введённых в ноябре прошлого года.

По проекту «Соединяя Черноземье», запущенному в мае 2022 года, уже перевезли более 100 тысяч пассажиров. Правительство Белгородской области продолжает анализировать данные для принятия решения о дальнейшем развитии маршрута.

В целом же по региону отмечается снижение пассажиропотока. Сокращение или отмена рейсов на приграничных направлениях привели к тому, что в 2024 году пригородными поездами воспользовались 665 781 человек — на 10% меньше, чем в 2023 году.

Снова рост: на сколько подорожают поездки в белгородских электричках?
Узнать подробнее

Напомним, что поезд Белгород — Старый Оскол — Воронеж пока не работает ежедневно из-за нехватки подвижного состава. Возможность увеличить количество рейсов рассмотрят при поступлении новых составов.

Белгородцы попросили запустить рельсовый автобус до Воронежа на каждый день
Узнать подробнее

Ранее в РЖД отреагировали на жалобы белгородцев и предоставили им возможность вернуть билеты на поезда без дополнительных сборов. Это касалось как билетов на рейсы из Белгорода, Валуек, Губкина и Нового Оскола, так и билетов, приобретённых по невозвратным тарифам.

Важные изменения в составе поезда Белгород — Москва: о чём надо знать
Узнать подробнее

Сергей Евтушенко, министр транспорта Белгородской области, объяснил, что во время ракетной опасности поезда задерживаются, а пассажиров направляют в укрытия (например, на цокольный этаж вокзала). Если человек опоздал на поезд из-за этого, ему нужно обратиться к дежурному по вокзалу за справкой о причинах задержки для сдачи билета. Евтушенко также порекомендовал приезжать на вокзал заранее, чтобы избежать опозданий.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что, если в Белгороде возникает опасность, поезд, идущий из Москвы в областной центр, остановится на других станциях, например, в Прохоровке. Пассажиры должны следовать указаниям проводников и персонала поезда, находясь внутри вагонов до снятия угрозы.

Поезд Белгород — Воронеж отменили? Объяснил министр транспорта
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы стали меньше ездить на пригородных поездах из-за обстрелов ВСУУ некоторых поездов из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург изменится расписаниеНа маршруте поезда Санкт-Петербург — Белгород отменили три остановки
#Анна Селищева#Общество#Поезд#Воронеж#Электрички#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика