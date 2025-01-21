Пассажиров стало больше: что будет с маршрутом из Белгорода в Воронеж?

Posted 21 января, 10:05
Published 21 января, 10:05
Modified 21 января, 10:05
Updated 21 января, 10:05
В 2024 году на маршруте Белгород — Старый Оскол — Воронеж увеличился пассажиропоток — на 30% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил минтранс Белгородской области.
За год услугами на этом направлении воспользовались 48,3 тысячи человек. Существенную роль в этом сыграло добавление дополнительных рейсов по пятницам и понедельникам, введённых в ноябре прошлого года.
По проекту «Соединяя Черноземье», запущенному в мае 2022 года, уже перевезли более 100 тысяч пассажиров. Правительство Белгородской области продолжает анализировать данные для принятия решения о дальнейшем развитии маршрута.
В целом же по региону отмечается снижение пассажиропотока. Сокращение или отмена рейсов на приграничных направлениях привели к тому, что в 2024 году пригородными поездами воспользовались 665 781 человек — на 10% меньше, чем в 2023 году.
Напомним, что поезд Белгород — Старый Оскол — Воронеж пока не работает ежедневно из-за нехватки подвижного состава. Возможность увеличить количество рейсов рассмотрят при поступлении новых составов.
Ранее в РЖД отреагировали на жалобы белгородцев и предоставили им возможность вернуть билеты на поезда без дополнительных сборов. Это касалось как билетов на рейсы из Белгорода, Валуек, Губкина и Нового Оскола, так и билетов, приобретённых по невозвратным тарифам.
Сергей Евтушенко, министр транспорта Белгородской области, объяснил, что во время ракетной опасности поезда задерживаются, а пассажиров направляют в укрытия (например, на цокольный этаж вокзала). Если человек опоздал на поезд из-за этого, ему нужно обратиться к дежурному по вокзалу за справкой о причинах задержки для сдачи билета. Евтушенко также порекомендовал приезжать на вокзал заранее, чтобы избежать опозданий.
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что, если в Белгороде возникает опасность, поезд, идущий из Москвы в областной центр, остановится на других станциях, например, в Прохоровке. Пассажиры должны следовать указаниям проводников и персонала поезда, находясь внутри вагонов до снятия угрозы.