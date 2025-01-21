Пассажиров стало больше: что будет с маршрутом из Белгорода в Воронеж?

Сергей Евтушенко, министр транспорта Белгородской области, объяснил, что во время ракетной опасности поезда задерживаются, а пассажиров направляют в укрытия (например, на цокольный этаж вокзала). Если человек опоздал на поезд из-за этого, ему нужно обратиться к дежурному по вокзалу за справкой о причинах задержки для сдачи билета. Евтушенко также порекомендовал приезжать на вокзал заранее, чтобы избежать опозданий.