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Posted 21 января, 10:53

Published 21 января, 10:53

Modified 21 января, 10:53

Updated 21 января, 10:53

Травяные чаи тоже могут быть полезными при похудении

Отвары и травяные чаи: какие напитки могут помочь в похудении?

21 января 2025, 10:53
Фото: Изображение Midjourney. Травяные чаи тоже могут быть полезными при похудении

Врач раскрыла список напитков, помогающих в похудении

Врач поделилась напитками, которые могут помочь в сбросе лишнего веса. Список опубликовали журналисты Утроnews.

Врач Екатерина Ладыгина назвала продукты, которые могут помочь женщинам и мужчинам похудеть. К их числу относятся различные отвары из шиповника и брусники, а также травяные чаи, пишет издание со ссылкой на «Ленту.ру».

Перед употреблением этих отваров врач советует проконсультироваться с врачом. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Овощи и фрукты, которые повышают кислотность и стимулируют желчеотток, тоже важны, но с ними следует быть осторожными. Полезным может быть даже хлеб, но только при правильном приготовлении.

Также не стоит забывать о физических упражнениях и о дефиците калорий, без чего любое правильное похудение невозможно.

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#Александра Склярова#Общество#Россия#Похудение#Напитки#Диета
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