Отвары и травяные чаи: какие напитки могут помочь в похудении?

Posted 21 января, 10:53
Published 21 января, 10:53
Modified 21 января, 10:53
Updated 21 января, 10:53
Врач Екатерина Ладыгина назвала продукты, которые могут помочь женщинам и мужчинам похудеть. К их числу относятся различные отвары из шиповника и брусники, а также травяные чаи, пишет издание со ссылкой на «Ленту.ру».
Перед употреблением этих отваров врач советует проконсультироваться с врачом. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.
Овощи и фрукты, которые повышают кислотность и стимулируют желчеотток, тоже важны, но с ними следует быть осторожными. Полезным может быть даже хлеб, но только при правильном приготовлении.
Также не стоит забывать о физических упражнениях и о дефиците калорий, без чего любое правильное похудение невозможно.