Обстрелы не помеха? В белгородском приграничье строят социальную деревню

Рабочие уже приступили к утеплению здания и завершают работы на кровле. Внутри уже начали укладывать керамогранит, плитку на пол и стены, а также устанавливать внутренние и наружные инженерные сети. Также специалисты монтируют котельную и уличные ограждения.