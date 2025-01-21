Обстрелы не помеха? В белгородском приграничье строят социальную деревню

Posted 21 января, 13:38
Published 21 января, 13:38
Modified 21 января, 13:40
Updated 21 января, 13:40
В Шебекинском округе строят новое учреждение — социальную деревню «Золотая осень». Это пансионат для пожилых людей и инвалидов. Здание будет общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, а внутри одновременно смогут разместиться около 50 человек.
Рабочие уже приступили к утеплению здания и завершают работы на кровле. Внутри уже начали укладывать керамогранит, плитку на пол и стены, а также устанавливать внутренние и наружные инженерные сети. Также специалисты монтируют котельную и уличные ограждения.
Социальная деревня появится в приграничном муниципалитете в рамках нацпроектов «Семья» и «Демография».
Напомним, что строительство деревни началось ещё весной 2023 года. Всего на эти нужды выделили более 62 млн рублей.