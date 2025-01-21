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Posted 21 января, 13:38

Published 21 января, 13:38

Modified 21 января, 13:40

Updated 21 января, 13:40

Пансионат сможет принять пожилых людей

Обстрелы не помеха? В белгородском приграничье строят социальную деревню

21 января 2025, 13:38
Фото: Изображение Midjourney. Пансионат сможет принять пожилых людей

Под Белгородом продолжается строительство «Золотой осени» для пенсионеров

В приграничье Белгородской области продолжается возведение пансионата для пенсионеров и инвалидов.

В Шебекинском округе строят новое учреждение — социальную деревню «Золотая осень». Это пансионат для пожилых людей и инвалидов. Здание будет общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, а внутри одновременно смогут разместиться около 50 человек.

Рабочие уже приступили к утеплению здания и завершают работы на кровле. Внутри уже начали укладывать керамогранит, плитку на пол и стены, а также устанавливать внутренние и наружные инженерные сети. Также специалисты монтируют котельную и уличные ограждения.

Социальная деревня появится в приграничном муниципалитете в рамках нацпроектов «Семья» и «Демография».

Напомним, что строительство деревни началось ещё весной 2023 года. Всего на эти нужды выделили более 62 млн рублей.

Белгородская область получит 62,6 млн рублей на строительство деревни «Золотая осень»
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Золотая осень#Белгород#Социальная деревня
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