bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 11:08

Published 21 января, 11:08

Modified 21 января, 11:10

Updated 21 января, 11:10

Выступление Гордея Меркулова на DRUMM HERO

«Нужно музыкантам, нужно людям»: почему в Белгороде провели битву на барабанах?

21 января 2025, 11:08
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. Выступление Гордея Меркулова на DRUMM HERO

Организаторы DRUMM HERO в Белгороде — о том, можно ли сейчас проводить концерты

Сюжет
Новости Белгорода
«Первая битва барабанщиков» прошла в Белгороде в субботу, 18 января. Журналистка Бел.Ру узнала у организаторов, почему сейчас важно проводить такие мероприятия.

Основной задумкой инициаторов была попытка объединить людей, эдакая «движуха ради движухи».

«Это нужно, чтобы объединить людей, чтобы показать, что есть творчество в городе. Есть ребята, которые занимаются, стараются. В этом нет корыстных целей. Корыстная цель есть одна — чтобы эта история жила», — признаётся идейный вдохновитель мероприятия Артём Щербаков.

Организовать что-то подобное он хотел давно. Артём называет баттл даже не «конкурсом», а «маленьким фестивалем». Мужчина надеется, что его удастся вынести на национальный уровень.

«Мы сейчас связываемся с другими городами: Курск, Орёл, Брянск, чтобы набрать там людей. Сейчас с барабанщиками, потом с другими музыкантами. Это будет серия. Если нам получится вывести это на национальный уровень, это будет хорошо», — говорит он.
Видео: Валерия Колесникова. bel.ru. Выступление Игоря Дроздова

В баре была полная посадка, вход сделали бесплатным, видимо, чтобы привлечь побольше слушателей. На мероприятии побывала и журналистка Бел.Ру. Репортаж с соревнования DRUMM HERO можно прочитать в отдельном материале.

Проводить подобные «фестивали» в регионе с не самой благоприятной оперативной обстановкой сложно, но очень важно, продолжает Артём. Не только для зрителей, за несколько лет соскучившихся по концертам и выступлениям, но и для самих артистов.

«Мы так сильнее становимся. Мы не сдаемся, всё равно проводим, потому что это нужно. Это нужно музыкантам, это нужно людям. Если люди идут, смотрят, им это интересно. Пока позволяет ситуация, время, место, вся история, мы конечно это будем делать», — подытожил организатор.
Видео: Валерия Колесникова. bel.ru. Выступление Эдуарда Малакеева
Сборище «дровосеков»: в Белгороде устроили необычную битву
Узнать подробнее
Читайте также:
Даже сирены не слышно: посетители ТЦ в Белгороде жалуются на громкую музыкуКороль инструментов отпраздновал день рождения в Белгороде: 13 лет органной музыке«Только не Шаман»: белгородцев не устраивает музыка в парке Победы
#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Культура#Фестиваль#Музыка#Новости Белгорода#Эксклюзив#Творчество#Белгород#Битва барабанщиков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика