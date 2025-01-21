«Нужно музыкантам, нужно людям»: почему в Белгороде провели битву на барабанах?

Posted 21 января, 11:08
Published 21 января, 11:08
Modified 21 января, 11:10
Updated 21 января, 11:10
Основной задумкой инициаторов была попытка объединить людей, эдакая «движуха ради движухи».
«Это нужно, чтобы объединить людей, чтобы показать, что есть творчество в городе. Есть ребята, которые занимаются, стараются. В этом нет корыстных целей. Корыстная цель есть одна — чтобы эта история жила», — признаётся идейный вдохновитель мероприятия Артём Щербаков.
Организовать что-то подобное он хотел давно. Артём называет баттл даже не «конкурсом», а «маленьким фестивалем». Мужчина надеется, что его удастся вынести на национальный уровень.
«Мы сейчас связываемся с другими городами: Курск, Орёл, Брянск, чтобы набрать там людей. Сейчас с барабанщиками, потом с другими музыкантами. Это будет серия. Если нам получится вывести это на национальный уровень, это будет хорошо», — говорит он.
В баре была полная посадка, вход сделали бесплатным, видимо, чтобы привлечь побольше слушателей. На мероприятии побывала и журналистка Бел.Ру. Репортаж с соревнования DRUMM HERO можно прочитать в отдельном материале.
Проводить подобные «фестивали» в регионе с не самой благоприятной оперативной обстановкой сложно, но очень важно, продолжает Артём. Не только для зрителей, за несколько лет соскучившихся по концертам и выступлениям, но и для самих артистов.
«Мы так сильнее становимся. Мы не сдаемся, всё равно проводим, потому что это нужно. Это нужно музыкантам, это нужно людям. Если люди идут, смотрят, им это интересно. Пока позволяет ситуация, время, место, вся история, мы конечно это будем делать», — подытожил организатор.