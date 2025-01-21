На СГОКе объявили победителей программы «Молодой специалист»

Posted 21 января, 11:35
Published 21 января, 11:35
Modified 21 января, 11:37
Updated 21 января, 11:37
Дипломами, премиями и корпоративными подарками отметили четырех сотрудников СГОКа, наиболее ярко проявивших профессиональные качества и лидерские способности.
По результатам 2024 года лучшими молодыми специалистами признаны инженер автотранспортного цеха Владислав Водяха, дробильщик цеха дробления Руслан Шепляков, лаборант по физико-механическим испытаниям центральной лаборатории Ангелина Проценко, инженер цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования Артемий Сотников.
Программа «Молодой специалист» предполагает работу в секциях по направлениям — технологическое, электроэнергетическое, транспортное, механическое и социально-экономическое — и включает экскурсии на предприятия компании, участие в тренингах, семинарах и тематических встречах, которые проходят в течение года. После этого лучшие конкурсанты разрабатывают и защищают проекты, направленные на улучшение производственных процессов, что способствует внедрению инноваций в компании. Для победителей программы предусмотрены индивидуальные планы развития, которые помогут достичь им новых профессиональных высот.
Программа «Молодой специалист» — важная часть стратегии компании по привлечению и развитию талантливой молодежи. Она предоставляет молодым специалистам до 30 лет с высшим образованием уникальную возможность для профессионального и личностного роста. С 2015 года в ней поучаствовали почти 350 сотрудников, 78 из них присвоено звание «Лучший молодой специалист». Более 70% финалистов программы получили карьерное продвижение.