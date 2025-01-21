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Posted 21 января, 11:35

Published 21 января, 11:35

Modified 21 января, 11:37

Updated 21 января, 11:37

На СГОКе объявили победителей программы «Молодой специалист»

На СГОКе объявили победителей программы «Молодой специалист»

21 января 2025, 11:35
Фото: СГОК.
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) наградили победителей корпоративной программы «Молодой специалист» — 2024.

Дипломами, премиями и корпоративными подарками отметили четырех сотрудников СГОКа, наиболее ярко проявивших профессиональные качества и лидерские способности.

По результатам 2024 года лучшими молодыми специалистами признаны инженер автотранспортного цеха Владислав Водяха, дробильщик цеха дробления Руслан Шепляков, лаборант по физико-механическим испытаниям центральной лаборатории Ангелина Проценко, инженер цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования Артемий Сотников.

Программа «Молодой специалист» предполагает работу в секциях по направлениям — технологическое, электроэнергетическое, транспортное, механическое и социально-экономическое — и включает экскурсии на предприятия компании, участие в тренингах, семинарах и тематических встречах, которые проходят в течение года. После этого лучшие конкурсанты разрабатывают и защищают проекты, направленные на улучшение производственных процессов, что способствует внедрению инноваций в компании. Для победителей программы предусмотрены индивидуальные планы развития, которые помогут достичь им новых профессиональных высот.

Программа «Молодой специалист» — важная часть стратегии компании по привлечению и развитию талантливой молодежи. Она предоставляет молодым специалистам до 30 лет с высшим образованием уникальную возможность для профессионального и личностного роста. С 2015 года в ней поучаствовали почти 350 сотрудников, 78 из них присвоено звание «Лучший молодой специалист». Более 70% финалистов программы получили карьерное продвижение.

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#Кристина Семенчук#Молодой специалист#Белгородская область#Инновации#Стойленский ГОК#Молодежь#Белгород
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