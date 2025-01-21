На СГОКе объявили победителей программы «Молодой специалист»

Программа «Молодой специалист» предполагает работу в секциях по направлениям — технологическое, электроэнергетическое, транспортное, механическое и социально-экономическое — и включает экскурсии на предприятия компании, участие в тренингах, семинарах и тематических встречах, которые проходят в течение года. После этого лучшие конкурсанты разрабатывают и защищают проекты, направленные на улучшение производственных процессов, что способствует внедрению инноваций в компании. Для победителей программы предусмотрены индивидуальные планы развития, которые помогут достичь им новых профессиональных высот.