На что тратили деньги россияне во время новогодних праздников

Как прокомментировала Татьяна Гребёнкина, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), новогодние каникулы традиционно россияне проводят в кругу семьи и близких. В этот период наблюдается рост расходов на продукты питания, в частности, на традиционный салат оливье, готовую еду и сладости, а также на электронику, товары для дома и ремонт.