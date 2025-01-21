На что тратили деньги россияне во время новогодних праздников

Posted 21 января, 17:22
Published 21 января, 17:22
Modified 21 января, 17:22
Updated 21 января, 17:22
Эти данные содержатся в отчёте Первого ОФД (входит в Группу ВТБ).
В начале года жители страны потратили 55 млрд рублей на продукты, что на 19% больше, чем годом ранее. Расходы на товары для праздников и сувениры увеличились на 7%, достигнув 1,2 млрд рублей.
Спрос на букеты вырос на 30%: более 500 тысяч ёлочных и цветочных композиций купили для украшения домов и офисов на 360 млн рублей. В прошлом январе россияне потратили 275 млн рублей на цветы.
Расходы на топливо достигли 27,5 млрд рублей, что приблизительно соответствует уровням затрат прошлого года. При этом интерес к внутреннему туризму с использованием личного транспорта продолжает оставаться на высоком уровне.
Спрос на спортивные товары и снаряжение вырос на 13%. Россияне купили порядка 1,9 миллиона единиц спортинвентаря, потратив на это свыше 2 млрд рублей.
В числе пяти самых популярных статей расходов традиционно значатся траты на покупки: на одежду и обувь ушло свыше 17,5 млрд рублей. Это на 450 млн рублей больше по сравнению с праздниками в начале 2024 года.
Значительную долю бюджета составили затраты на оплату различных услуг во время праздников. В число которых вошли жилищно-коммунальные, транспортные, медицинские, посреднические, страховые и услуги связи. В текущем году на эти нужды направили более 21 млрд рублей.
Как прокомментировала Татьяна Гребёнкина, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), новогодние каникулы традиционно россияне проводят в кругу семьи и близких. В этот период наблюдается рост расходов на продукты питания, в частности, на традиционный салат оливье, готовую еду и сладости, а также на электронику, товары для дома и ремонт.
При этом в текущем году отмечается неожиданный всплеск интереса к печатной продукции. Россияне приобрели книги художественной и деловой литературы, а также журналы на сумму 650 млн рублей.
Спикер добавила, что в то же время спрос на электронику и аксессуары остаётся стабильным и составляет 1,46 млрд рублей.