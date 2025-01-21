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Posted 21 января, 17:22

Published 21 января, 17:22

Modified 21 января, 17:22

Updated 21 января, 17:22

На что тратили деньги россияне во время новогодних праздников

На что тратили деньги россияне во время новогодних праздников

21 января 2025, 17:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Туризм
В 2025 году расходы россиян на покупку товаров и оплату услуг в новогодние праздники достигли 170 млрд рублей. Это на 8% больше, чем затраты за аналогичный период 2024-го, и в 1,5 раза превышает расходы на праздники января 2023-го.

Эти данные содержатся в отчёте Первого ОФД (входит в Группу ВТБ).

В начале года жители страны потратили 55 млрд рублей на продукты, что на 19% больше, чем годом ранее. Расходы на товары для праздников и сувениры увеличились на 7%, достигнув 1,2 млрд рублей.

Спрос на букеты вырос на 30%: более 500 тысяч ёлочных и цветочных композиций купили для украшения домов и офисов на 360 млн рублей. В прошлом январе россияне потратили 275 млн рублей на цветы.

Расходы на топливо достигли 27,5 млрд рублей, что приблизительно соответствует уровням затрат прошлого года. При этом интерес к внутреннему туризму с использованием личного транспорта продолжает оставаться на высоком уровне.

Спрос на спортивные товары и снаряжение вырос на 13%. Россияне купили порядка 1,9 миллиона единиц спортинвентаря, потратив на это свыше 2 млрд рублей.

В числе пяти самых популярных статей расходов традиционно значатся траты на покупки: на одежду и обувь ушло свыше 17,5 млрд рублей. Это на 450 млн рублей больше по сравнению с праздниками в начале 2024 года.

Значительную долю бюджета составили затраты на оплату различных услуг во время праздников. В число которых вошли жилищно-коммунальные, транспортные, медицинские, посреднические, страховые и услуги связи. В текущем году на эти нужды направили более 21 млрд рублей.

Как прокомментировала Татьяна Гребёнкина, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), новогодние каникулы традиционно россияне проводят в кругу семьи и близких. В этот период наблюдается рост расходов на продукты питания, в частности, на традиционный салат оливье, готовую еду и сладости, а также на электронику, товары для дома и ремонт.

При этом в текущем году отмечается неожиданный всплеск интереса к печатной продукции. Россияне приобрели книги художественной и деловой литературы, а также журналы на сумму 650 млн рублей.

Спикер добавила, что в то же время спрос на электронику и аксессуары остаётся стабильным и составляет 1,46 млрд рублей.

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