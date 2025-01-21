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Posted 21 января, 12:29

Published 21 января, 12:29

Modified 21 января, 12:31

Updated 21 января, 12:31

Сегодня по всему миру отмечается День объятий

Международный день объятий: традиции и история праздника

21 января 2025, 12:29
Фото: ru.freepik.com. Сегодня по всему миру отмечается День объятий
Сюжет
Праздник
21 января мир отмечает тёплый и душевный праздник — Международный день объятий. Это прекрасный повод подарить частичку тепла окружающим. Откуда же появился этот удивительный день, как его отмечают в разных странах и чем полезны объятия? Расскажем в этой статье.

Когда отмечают Международный день объятий

Международный день объятий отмечается 21 января.

Однако в некоторых странах есть ещё и свои даты: Япония — 9 августа, Польша — 24 июня, Россия — 4 декабря.

21 января отмечается Международный день объятий
21 января отмечается Международный день объятий. Фото: ru.freepik.com

Как зародился День объятий

Праздник появился в 1986 году в США по инициативе студента психфака и пастора из Мичигана Кевина Заборни. Он заметил, что зимой люди часто испытывают подавленность, особенно после новогодних праздников. Чтобы поднять настроение, Кевин предложил простой способ — обниматься без причины.

Идею поддержали друзья и студенты его университета, а затем праздник распространился по всему миру, попав в календарь Chase's. В 1989 году Заборни зарегистрировал права на Национальный день объятий и с тех пор организует благотворительные акции, напоминая о важности заботы о близких.

Международный день объятий отмечается 39 лет
Международный день объятий отмечается 39 лет. Фото: 1MI

Традиции праздника

Как следует из названия, в этот день принято обниматься: с друзьями, родственниками или даже случайными прохожими. Главное — дарить позитивные эмоции.

В 2004 году австралиец Хуан Манн запустил акцию «Бесплатные объятия», предложив обнять всех желающих в торговом центре. Инициатива привлекла внимание СМИ и вдохновила людей по всему миру.

На официальном сайте праздника каждый год отмечают тех, кто активно поддерживает традицию. В 2024 году это был Энтони Бассел, помощник шерифа из Канзаса, который обнял водителя, переживающего трудности.

Последователи акции Хуан Манна
Последователи акции Хуан Манна. Фото: culture.ru

Научный взгляд влияния объятий на здоровье

Учёные давно подтверждают, что объятия полезны для здоровья. Вот несколько интересных фактов:

  1. Снижение стресса. Активируются рецепторы, которые способствуют повышению уровня окситоцина (гормон радости) и уменьшению уровень кортизола (гормон стресса).

  2. Улучшение иммунитета. Исследования показывают, что объятия могут облегчить симптомы простуды. Нежное давление стимулирует вилочковую железу, которая играет важную роль в иммунитете.

  3. Стабилизация давления. Благодаря объятиям расслабляются мышцы и нормализуется сердечный ритм.

  4. Повышение самооценки. Объятия дарят чувство защищённости, безопасности и уверенности в себе. Также они улучшают качество сна и развивают эмпатию.

Объятия положительно сказываются на здоровье
Объятия положительно сказываются на здоровье. Фото: ru.freepik.com

Риски, связанные с объятиями

Хотя объятия могут дарить много положительных эмоций, увлечение ими также имеет свои риски. Вот некоторые инфекции, которые могут передаваться при объятиях и рукопожатиях:

  1. ОРВИ и респираторные инфекции. Вирусы, распространяющиеся воздушно-капельным путём, могут попасть на руки, если рядом с вами кто-то кашляет или чихает.
  2. Контагиозный моллюск. Вирус, поражающий кожу, часто встречается у детей, но также может передаваться взрослым через контакт.
  3. Герпес. Вирус простого герпеса может передаваться, если он остаётся на коже или руках.
  4. Чесотка. Чесоточными клещами можно заразиться при длительном контакте с заражённым человеком.
  5. Грибковые инфекции. Дерматомикозы легко передаются через руки, особенно среди тех, кто занимается контактными видами спорта.
  6. Кишечные инфекции. Болезни, как сальмонеллёз, дизентерия и гепатит А, могут быть переданы через руки при несоблюдении гигиенических норм.

Соблюдение простых правил, таких как регулярное мытьё рук и избегание объятий с больными людьми, помогает свести к минимуму риск заражения этими инфекциями.

Объятия могут быть опасны из-за распостранения вирусов
Объятия могут быть опасны из-за распостранения вирусов. Фото: Изображение Midjourney

Интересные факты про объятия

  • Мировой рекорд по самым длительным, зарегистрированный в Книге Гиннесса, принадлежит двум американцам. В 2015 году они обнимались 32 часа, 32 минуты и 32 секунды.

  • В России самые массовые объятия прошли в 2017 году во время Универсиады в Красноярске, где одновременно обнимались 438 человек.

  • В аэропорту Данидина в Новой Зеландии в прошлом году появился необычный запрет на объятия дольше трёх минут в зоне высадки пассажиров из автомобиля, чтобы улучшить пассажиропоток и предоставить другим людям «возможность обниматься». Если захочется дольше — нужно будет перейти в зону парковки.

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