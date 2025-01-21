Международный день объятий: традиции и история праздника

Posted 21 января, 12:29
Published 21 января, 12:29
Modified 21 января, 12:31
Updated 21 января, 12:31
Международный день объятий отмечается 21 января.
Однако в некоторых странах есть ещё и свои даты: Япония — 9 августа, Польша — 24 июня, Россия — 4 декабря.
Праздник появился в 1986 году в США по инициативе студента психфака и пастора из Мичигана Кевина Заборни. Он заметил, что зимой люди часто испытывают подавленность, особенно после новогодних праздников. Чтобы поднять настроение, Кевин предложил простой способ — обниматься без причины.
Идею поддержали друзья и студенты его университета, а затем праздник распространился по всему миру, попав в календарь Chase's. В 1989 году Заборни зарегистрировал права на Национальный день объятий и с тех пор организует благотворительные акции, напоминая о важности заботы о близких.
Как следует из названия, в этот день принято обниматься: с друзьями, родственниками или даже случайными прохожими. Главное — дарить позитивные эмоции.
В 2004 году австралиец Хуан Манн запустил акцию «Бесплатные объятия», предложив обнять всех желающих в торговом центре. Инициатива привлекла внимание СМИ и вдохновила людей по всему миру.
На официальном сайте праздника каждый год отмечают тех, кто активно поддерживает традицию. В 2024 году это был Энтони Бассел, помощник шерифа из Канзаса, который обнял водителя, переживающего трудности.
Учёные давно подтверждают, что объятия полезны для здоровья. Вот несколько интересных фактов:
Снижение стресса. Активируются рецепторы, которые способствуют повышению уровня окситоцина (гормон радости) и уменьшению уровень кортизола (гормон стресса).
Улучшение иммунитета. Исследования показывают, что объятия могут облегчить симптомы простуды. Нежное давление стимулирует вилочковую железу, которая играет важную роль в иммунитете.
Стабилизация давления. Благодаря объятиям расслабляются мышцы и нормализуется сердечный ритм.
Повышение самооценки. Объятия дарят чувство защищённости, безопасности и уверенности в себе. Также они улучшают качество сна и развивают эмпатию.
Хотя объятия могут дарить много положительных эмоций, увлечение ими также имеет свои риски. Вот некоторые инфекции, которые могут передаваться при объятиях и рукопожатиях:
Соблюдение простых правил, таких как регулярное мытьё рук и избегание объятий с больными людьми, помогает свести к минимуму риск заражения этими инфекциями.
Мировой рекорд по самым длительным, зарегистрированный в Книге Гиннесса, принадлежит двум американцам. В 2015 году они обнимались 32 часа, 32 минуты и 32 секунды.
В России самые массовые объятия прошли в 2017 году во время Универсиады в Красноярске, где одновременно обнимались 438 человек.
В аэропорту Данидина в Новой Зеландии в прошлом году появился необычный запрет на объятия дольше трёх минут в зоне высадки пассажиров из автомобиля, чтобы улучшить пассажиропоток и предоставить другим людям «возможность обниматься». Если захочется дольше — нужно будет перейти в зону парковки.