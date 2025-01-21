МегаФон улучшил связь во втором по величине городе Белгородской области

Posted 21 января, 14:11
Published 21 января, 14:11
Modified 21 января, 14:13
Updated 21 января, 14:13
Кроме того, МегаФон модернизировал существующие базовые станции в крупных жилых массивах Старого Оскола: микрорайонах Центральный и Космос.
Обновление телеком-инфраструктуры сделало голосую связь более надежной, а скорость мобильного интернета выросла на 25-30%.
Кстати, по данным аналитиков, интернет-трафик в январе 2025-го только в ЖК «Космос» вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.