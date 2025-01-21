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Posted 21 января, 14:11

Published 21 января, 14:11

Modified 21 января, 14:13

Updated 21 января, 14:13

МегаФон улучшил связь во втором по величине городе Белгородской области

МегаФон улучшил связь во втором по величине городе Белгородской области

21 января 2025, 14:11
Фото: МегаФон .
Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новые базовые станции в центральной и северо-западной части Старого Оскола, в СНТ «Сосновый Бор» поблизости от популярной у старооскольцев базы отдыха «Белогорье» и в селе Владимировка.

Кроме того, МегаФон модернизировал существующие базовые станции в крупных жилых массивах Старого Оскола: микрорайонах Центральный и Космос.

Обновление телеком-инфраструктуры сделало голосую связь более надежной, а скорость мобильного интернета выросла на 25-30%.

Кстати, по данным аналитиков, интернет-трафик в январе 2025-го только в ЖК «Космос» вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мегафон#Связь#Трафик#Белгород
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