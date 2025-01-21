МегаФон улучшил связь во втором по величине городе Белгородской области

Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новые базовые станции в центральной и северо-западной части Старого Оскола, в СНТ «Сосновый Бор» поблизости от популярной у старооскольцев базы отдыха «Белогорье» и в селе Владимировка.

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