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Posted 21 января, 14:04

Published 21 января, 14:04

Modified 21 января, 14:07

Updated 21 января, 14:07

Гладков: белгородцам невыгодно отказываться от ремонта жилья ради выплат

Гладков: белгородцам невыгодно отказываться от ремонта жилья ради выплат

21 января 2025, 14:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
На рабочем совещании губернатор прокомментировал предложение главы Шебекинского округа заменить работы по восстановлению на денежные выплаты из-за отказа собственников предоставлять доступ к своим домам.

Во время рабочего совещания, где главы приграничных районов докладывали о восстановлении повреждённого жилья, руководитель шебекинской администрации предложил заменить выполнение ремонтных работ на выплаты. Он указал на то, что в списке есть объекты, чьи владельцы уехали за пределы региона и не хотят предоставлять ключи для проведения работ.

Вячеслав Гладков напомнил о том, что согласно федеральному закону сумма компенсации в таком случае составит около 7 тысяч рублей за каждый квадратный метр повреждённого жилья и не поддержал инициативу.

Руководитель области подчеркнул, что люди потеряют больше по сравнению с текущим подходом, который применяется.

«Я понимаю ваше решение, так как сталкивался с подобными ситуациями многократно, когда люди отказываются пускать, а потом начинают жаловаться. Проходит время, а жильё так и не восстанавливается. Мы начинаем расследование, и выясняется, что люди категорически не пускали на свою территорию, уезжали, не оставляли ключи. Таких случаев достаточно много»
Вячеслав Гладков

Глава региона поручил муниципальным руководителям информировать собственников повреждённого жилья и вернуться к этому вопросу через две недели. В случае отсутствия изменений, вопрос будет передан на рассмотрение оперативного штаба.

Гладков подчеркнул необходимость осознания рисков среди населения. В случае компенсации, ответственность за восстановление будет возложена на самих собственников.

Всего за прошлую неделю в Белгороде восстановлено 39 жилых домов и квартир, при этом количество повреждённых объектов увеличилось на 19. Всего требуется восстановить 246 помещений.

В Белгородском районе количество повреждённого жилья увеличилось на 60, восстановлено 59 объектов. В Грайворонском округе за неделю восстановлено 16 жилых объектов, осталось 21 повреждённое домовладение. В Шебекинском округе за прошедшую неделю повреждено 98 домов из-за обстрелов, а тепловой контур был нарушен на 241 объекте. В Валуйском округе восстановлено два жилых объекта, планируется восстановить ещё один на этой неделе. В Борисовском районе восстановили три дома, ещё три планируется восстановить на текущей неделе.

В Краснояружском районе за прошедшую неделю повреждено 10 объектов, восстановлено четыре. На этой неделе планируется отремонтировать шесть жилых помещений.

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