Гладков: белгородцам невыгодно отказываться от ремонта жилья ради выплат

В Белгородском районе количество повреждённого жилья увеличилось на 60, восстановлено 59 объектов. В Грайворонском округе за неделю восстановлено 16 жилых объектов, осталось 21 повреждённое домовладение. В Шебекинском округе за прошедшую неделю повреждено 98 домов из-за обстрелов, а тепловой контур был нарушен на 241 объекте. В Валуйском округе восстановлено два жилых объекта, планируется восстановить ещё один на этой неделе. В Борисовском районе восстановили три дома, ещё три планируется восстановить на текущей неделе.