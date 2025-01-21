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Posted 21 января, 15:09

Published 21 января, 15:09

Modified 21 января, 15:12

Updated 21 января, 15:12

С утра ранен третий мирный житель в Белгородской области

FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области — ранен мужчина

21 января 2025, 15:09
Фото: 1MI. С утра ранен третий мирный житель в Белгородской области

Мирный житель пострадал из-за атаки дрона в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Грайворонском округе. Первыми пострадавшего увидели бойцы самообороны, они же помогли передать его медикам.

В Белгородской области стало больше пострадавших от атак ВСУ мирных жителей. Ранен мужчина.

Пострадавший ехал в автомобиле, когда по транспорту ударил FPV-дрон. Происшествие случилось в Новостроевке-Первой Грайворонского округа.

Мужчину с осколочным ранением живота передали медикам. В больницу его помогли доставить бойцы самообороны.

Машина повреждена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Несколько взрывов сегодня прогремело также в Белгороде и Белгородском районе. В Дубовом после атаки БПЛА произошёл пожар. Известно и о разрушениях. Кроме того, утром в Белгородском районе ранения получила семейная пара.

Под ударом сегодня были, помимо Белгородского района и Грайворонского округа, Волоконовский район и Шебекинский округ.

Семейная пара едва не погибла под Белгородом из-за атаки БПЛА
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