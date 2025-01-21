FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области — ранен мужчина

Posted 21 января, 15:09
Published 21 января, 15:09
Modified 21 января, 15:12
Updated 21 января, 15:12
В Белгородской области стало больше пострадавших от атак ВСУ мирных жителей. Ранен мужчина.
Пострадавший ехал в автомобиле, когда по транспорту ударил FPV-дрон. Происшествие случилось в Новостроевке-Первой Грайворонского округа.
Мужчину с осколочным ранением живота передали медикам. В больницу его помогли доставить бойцы самообороны.
Машина повреждена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Несколько взрывов сегодня прогремело также в Белгороде и Белгородском районе. В Дубовом после атаки БПЛА произошёл пожар. Известно и о разрушениях. Кроме того, утром в Белгородском районе ранения получила семейная пара.
Под ударом сегодня были, помимо Белгородского района и Грайворонского округа, Волоконовский район и Шебекинский округ.