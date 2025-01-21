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Posted 21 января, 14:07

Published 21 января, 14:07

Modified 21 января, 14:09

Updated 21 января, 14:09

Энергетики подключили к сетям новые спортивные объекты в Белгороде и Ярославле

Энергетики подключили к сетям новые спортивные объекты в Белгороде и Ярославле

21 января 2025, 14:07
Фото: Белгородэнерго .
Компания Россети Центр вносит вклад в развитие спортивной инфраструктуры в регионах, обеспечивая электроснабжение новых современных объектов.

Специалисты Белгородэнерго электрифицировали фиджитал-центр на пляже «Берега». Это уникальный объект, где можно заниматься как традиционными видами спорта — на площадках для мини-футбола, баскетбола, уличной гимнастики, — так и киберспортом.

Для подключения центра энергетики построили 1,8 км кабельных линий электропередачи и смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию и оборудование для перевода питания с основного на резервный источник электроснабжения. Спортивному учреждению энергетики выделили 149 кВт мощности, выполнив свои обязательства раньше установленного договором срока.

Фото: Белгородэнерго

Ожидается, что в ближайшее время в Старом Осколе откроется еще один такой центр, таким образом Белгородская область может стать первым регионом России, где появятся сразу два фиджитал-центра.

Сотрудники Ярэнерго присоединили к сетям строящийся центр спортивных единоборств на улице Панина. Для подключения объекта энергетики построили две кабельные линии 0,4 кВ, в том числе с применением метода горизонтально-наклонного бурения, и установили систему учета электроэнергии. Новый центр обеспечен мощностью 97 кВт. В нем будут проходить тренировки и соревнования по разным видам единоборств. Открытие объекта запланировано на 2025 год.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр»

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