Энергетики подключили к сетям новые спортивные объекты в Белгороде и Ярославле

Сотрудники Ярэнерго присоединили к сетям строящийся центр спортивных единоборств на улице Панина. Для подключения объекта энергетики построили две кабельные линии 0,4 кВ, в том числе с применением метода горизонтально-наклонного бурения, и установили систему учета электроэнергии. Новый центр обеспечен мощностью 97 кВт. В нем будут проходить тренировки и соревнования по разным видам единоборств. Открытие объекта запланировано на 2025 год.