БПЛА ударил по многоквартирному дому под Белгородом: что известно о последствиях

Posted 21 января, 12:42
Published 21 января, 12:42
Modified 21 января, 12:44
Updated 21 января, 12:44
В результате обстрелов и атак на регион, совершённых с помощью беспилотников и FPV-дронов, пострадали несколько объектов.
В Белгородском районе беспилотник атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори, повредив кровлю, фасад и окна. В Шебекинском округе из-за повреждения линии электропередачи в хуторе Балки жители временно остались без электричества.
В Волоконовском районе два FPV-дрона нанесли удары по Борисовке, повредив кровлю и окна в одном доме, а также забор и машину в другом.
По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате сегодняшнего обстрела города Шебекино пострадала частная собственность. Загорелась кровля одного из домов, но возгорание оперативно ликвидировали. В 10 других домах повреждены окна, кровли и фасады. Повреждения также получили ограждения и один легковой автомобиль. Раненых нет, оперативные службы работают на месте.
В результате атак по области за минувшие сутки пострадали три человека, среди которых женщина из посёлка Октябрьский, а также мужчина и его жена, получившие осколочные ранения.