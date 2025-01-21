БПЛА ударил по многоквартирному дому под Белгородом: что известно о последствиях

В результате сегодняшнего обстрела города Шебекино пострадала частная собственность. Загорелась кровля одного из домов, но возгорание оперативно ликвидировали. В 10 других домах повреждены окна, кровли и фасады. Повреждения также получили ограждения и один легковой автомобиль. Раненых нет, оперативные службы работают на месте.