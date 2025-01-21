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Posted 21 января, 12:42

Published 21 января, 12:42

Modified 21 января, 12:44

Updated 21 января, 12:44

Последствия атаки под Белгородом

БПЛА ударил по многоквартирному дому под Белгородом: что известно о последствиях

21 января 2025, 12:42
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Последствия атаки под Белгородом

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
ВСУ нанесли удары по Белгородской области, повредив дома и инфраструктуру в трёх населённых пунктах. Последтвия уточняются.

В результате обстрелов и атак на регион, совершённых с помощью беспилотников и FPV-дронов, пострадали несколько объектов.

В Белгородском районе беспилотник атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори, повредив кровлю, фасад и окна. В Шебекинском округе из-за повреждения линии электропередачи в хуторе Балки жители временно остались без электричества.

В Волоконовском районе два FPV-дрона нанесли удары по Борисовке, повредив кровлю и окна в одном доме, а также забор и машину в другом.

По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела
Последствия обстрела. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате сегодняшнего обстрела города Шебекино пострадала частная собственность. Загорелась кровля одного из домов, но возгорание оперативно ликвидировали. В 10 других домах повреждены окна, кровли и фасады. Повреждения также получили ограждения и один легковой автомобиль. Раненых нет, оперативные службы работают на месте.

В результате атак по области за минувшие сутки пострадали три человека, среди которых женщина из посёлка Октябрьский, а также мужчина и его жена, получившие осколочные ранения.

Трое ранены, один из них — в тяжёлом состоянии: что произошло под Белгородом?
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