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Posted 21 января, 09:26

Published 21 января, 09:26

Modified 21 января, 09:28

Updated 21 января, 09:28

Белгородцам придётся копить на свой дом чуть больше семи лет

Белгородцы за семь лет могут накопить на свой дом, но есть нюанс

21 января 2025, 09:26
Фото: 1MI. Белгородцам придётся копить на свой дом чуть больше семи лет
Сюжет
Недвижимость
Специалисты подсчитали и выяснили, что россиянам стало проще накопить на частный дом в регионах. Касается ли это белгородцев?

По подсчётам специалистов портала «Мир квартир», белгородцы смогут накопить на частный дом без ипотек и рассрочек примерно за 7,4 года. Это в том случае, если зарплата составляет 66 354 рублей, а средняя стоимость жилья — 5 млн 923 тыс. 103 рубля. Однако такую зарплату можно встретить далеко не у многих и откладывать её надо всю, не тратясь при этом на еду и другие бытовые нужды.

Курянам с зарплатой на одну тысячу меньше придётся копить 7,8 года на дом от 6 млн рублей, а жителям Воронежской области — 7,7 года на дом с той же стоимостью.

Меньше остальных россиян копить будут жители Еврейской АО и Магаданской области — они смогут купить дома за 3 млн и 6 млн рублей соответственно всего за 3,4 года.

Труднее всего придётся жителям Дагестана и Ингушетии: в их регионах средняя стоимость домов достигает 11-13 млн рублей, поэтому копить придётся 26,3 и 25,6 года соответственно.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Дом#Недвижимость#Белгород#Накопление#Покупка жилья
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