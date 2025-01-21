Белгородцы за семь лет могут накопить на свой дом, но есть нюанс

Posted 21 января, 09:26
Published 21 января, 09:26
Modified 21 января, 09:28
Updated 21 января, 09:28
По подсчётам специалистов портала «Мир квартир», белгородцы смогут накопить на частный дом без ипотек и рассрочек примерно за 7,4 года. Это в том случае, если зарплата составляет 66 354 рублей, а средняя стоимость жилья — 5 млн 923 тыс. 103 рубля. Однако такую зарплату можно встретить далеко не у многих и откладывать её надо всю, не тратясь при этом на еду и другие бытовые нужды.
Курянам с зарплатой на одну тысячу меньше придётся копить 7,8 года на дом от 6 млн рублей, а жителям Воронежской области — 7,7 года на дом с той же стоимостью.
Меньше остальных россиян копить будут жители Еврейской АО и Магаданской области — они смогут купить дома за 3 млн и 6 млн рублей соответственно всего за 3,4 года.
Труднее всего придётся жителям Дагестана и Ингушетии: в их регионах средняя стоимость домов достигает 11-13 млн рублей, поэтому копить придётся 26,3 и 25,6 года соответственно.