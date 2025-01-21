Белгородцы за семь лет могут накопить на свой дом, но есть нюанс

По подсчётам специалистов портала «Мир квартир», белгородцы смогут накопить на частный дом без ипотек и рассрочек примерно за 7,4 года. Это в том случае, если зарплата составляет 66 354 рублей, а средняя стоимость жилья — 5 млн 923 тыс. 103 рубля. Однако такую зарплату можно встретить далеко не у многих и откладывать её надо всю, не тратясь при этом на еду и другие бытовые нужды.