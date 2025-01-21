Белгородцы удивляются заявлениям о «святом куполе» и не верят словам Трампа

Posted 21 января, 15:30
Published 21 января, 15:30
Modified 21 января, 15:30
Updated 21 января, 15:30
Вчера, 20 января, Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Ранее он обещал завершить СВО за день.
Однако, несмотря на такие громкие заявления, белгородцы в основном настроены скептически. Большинство участников опроса Бел.Ру не верит в выполнение его обещаний: 39% считают, что Трамп не выполнит свои слова и что его действия — это просто популизм.
Меньше трети респондентов (26,9%) уверены, что вряд ли удастся решить конфликт в короткие сроки, и только 20% считают, что ему удастся достичь мира. Мнение о том, что «начальству виднее, кого в Вашингтоне ставить», набрало минимальную популярность — 14,12%.
Белгородцы активно помогают в ликвидации последствий экокатастрофы, произошедшей в Керченском проливе. После крушения танкеров с мазутом волонтёры очищают побережье Краснодарского края и спасают животных и птиц.
Белгородская студентка Анна Чёрная описывает последствия катастрофы как «сплошное чёрное месиво», где море продолжает выбрасывать мазут.
Тем временем эксперты пока не пришли к общему выводу, стоит ли отказываться от отдыха на черноморском побережье этим летом.
В Белгороде удалось предотвратить встречу с «живым богом» (как он сам себя называет) Сергеем Долматовым, также известным как Радомир. Этот мужчина утверждает, что якобы обладает способностью лечить инвалидность и онкологические заболевания.
Несмотря на запрет его визита в город, Радомир приехал и попытался провести серию встреч, а том числе в организации, помогающей детям с аутизмом. Правоохранительные органы успели перехватить мужчину, провели с ним воспитательную беседу, а затем проводили из региона.
Сергей Долматов, или Радомир, уже прокомментировал свой визит в Белгород. Несмотря на срыв встреч с горожанами, он заявил, что ему якобы удалось отменить воздушные тревоги в регионе с помощью «святого купола». По его утверждениям, даже полицейские прониклись к нему симпатией и начали «исправляться».