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Posted 21 января, 15:30

Published 21 января, 15:30

Modified 21 января, 15:30

Updated 21 января, 15:30

Белгородцы не верят словам Трампа об окончании СВО

Белгородцы удивляются заявлениям о «святом куполе» и не верят словам Трампа

21 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы не верят словам Трампа об окончании СВО
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Новости Белгорода
В Белгород успел приехать и (по его мнению) «помочь» Радомир, жители региона оценили слова Трампа об окончании СВО, а волонтёры тем временем продолжают помогать убирать мазут и спасать птиц на Кубани.

Трамп и его обещания: мнения белгородцев

Вчера, 20 января, Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Ранее он обещал завершить СВО за день.

Однако, несмотря на такие громкие заявления, белгородцы в основном настроены скептически. Большинство участников опроса Бел.Ру не верит в выполнение его обещаний: 39% считают, что Трамп не выполнит свои слова и что его действия — это просто популизм.

Меньше трети респондентов (26,9%) уверены, что вряд ли удастся решить конфликт в короткие сроки, и только 20% считают, что ему удастся достичь мира. Мнение о том, что «начальству виднее, кого в Вашингтоне ставить», набрало минимальную популярность — 14,12%.

Популист: читатели Бел.Ру не верят, что Трамп сдержит обещание окончить СВО за день
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«Чёрное месиво» в Краснодарском крае

Белгородцы активно помогают в ликвидации последствий экокатастрофы, произошедшей в Керченском проливе. После крушения танкеров с мазутом волонтёры очищают побережье Краснодарского края и спасают животных и птиц.

Белгородская студентка Анна Чёрная описывает последствия катастрофы как «сплошное чёрное месиво», где море продолжает выбрасывать мазут.

Тем временем эксперты пока не пришли к общему выводу, стоит ли отказываться от отдыха на черноморском побережье этим летом.

«Сплошное чёрное месиво»: белгородцы рассказали, что видели в Краснодарском крае
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«Живой бог»: спасение от встречи с «целителем»

В Белгороде удалось предотвратить встречу с «живым богом» (как он сам себя называет) Сергеем Долматовым, также известным как Радомир. Этот мужчина утверждает, что якобы обладает способностью лечить инвалидность и онкологические заболевания.

Несмотря на запрет его визита в город, Радомир приехал и попытался провести серию встреч, а том числе в организации, помогающей детям с аутизмом. Правоохранительные органы успели перехватить мужчину, провели с ним воспитательную беседу, а затем проводили из региона.

«Живой бог» — панацея? Как белгородцев спасли от встречи с «целителем» Радомиром
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Сергей Долматов, или Радомир, уже прокомментировал свой визит в Белгород. Несмотря на срыв встреч с горожанами, он заявил, что ему якобы удалось отменить воздушные тревоги в регионе с помощью «святого купола». По его утверждениям, даже полицейские прониклись к нему симпатией и начали «исправляться».

«Святой купол» от ракетных опасностей? «Живой бог» — о своей помощи белгородцам
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