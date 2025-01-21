Белгородцы удивляются заявлениям о «святом куполе» и не верят словам Трампа

Сергей Долматов, или Радомир, уже прокомментировал свой визит в Белгород. Несмотря на срыв встреч с горожанами, он заявил, что ему якобы удалось отменить воздушные тревоги в регионе с помощью «святого купола». По его утверждениям, даже полицейские прониклись к нему симпатией и начали «исправляться».