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Posted 21 января, 14:21

Published 21 января, 14:21

Modified 21 января, 14:21

Updated 21 января, 14:21

Белгородцев смутил автомобиль с нарисованной обнажённой девушкой

Белгородцев удивил стоящий в центре города фургон с «порнографическим изображением»

21 января 2025, 14:21
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцев смутил автомобиль с нарисованной обнажённой девушкой

Сюжет
Новости Белгорода
Автомобиль заметили на пересечении улиц Пушкина и Преображенской. Мэрия передала информацию в полицию для дальнейшей проверки.

Жительница Белгорода недовольна фургоном, стоящим на пересечении улиц Пушкина и Преображенская, на кузове которого «порнографическое изображение». На машине нарисована сидящая обнажённая девушка.

Горожанка требует принять меры:

«Сколько будет этот фургон в центре города транслировать порнографическое изображение?» — написала она.

В мэрии Белгорода сообщили, что направили информацию в УМВД для дачи правовой оценки. Если полицейские подтвердят, что нарушение есть, виновного привлекут к ответственности.

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#Анна Селищева#Город#Полиция#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Фургон
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