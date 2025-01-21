Белгородцев удивил стоящий в центре города фургон с «порнографическим изображением»

Posted 21 января, 14:21
Published 21 января, 14:21
Modified 21 января, 14:21
Updated 21 января, 14:21
Жительница Белгорода недовольна фургоном, стоящим на пересечении улиц Пушкина и Преображенская, на кузове которого «порнографическое изображение». На машине нарисована сидящая обнажённая девушка.
Горожанка требует принять меры:
«Сколько будет этот фургон в центре города транслировать порнографическое изображение?» — написала она.
В мэрии Белгорода сообщили, что направили информацию в УМВД для дачи правовой оценки. Если полицейские подтвердят, что нарушение есть, виновного привлекут к ответственности.