Белгородцам перечислят на спецсчета деньги от правительства РФ

Posted 21 января, 06:56
Published 21 января, 06:56
Modified 21 января, 06:58
Updated 21 января, 06:58
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство Российской Федерации приняло решение о выделении почти 5 миллиардов рублей для обеспечения жильём пострадавших жителей региона. Эти средства будут направлены на приобретение нового жилья для тех, кто жил в закрытых населённых пунктах, и тех, чьи дома были разрушены.
Гладков поблагодарил кабмин за оперативное принятие решения. По его словам, как только деньги поступят в регион, областное министерство финансов сразу же начнёт перечисления на спецсчета пострадавших граждан.
«Наши жители очень ждут», — отметил Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона сообщал, что изменится порядок предоставления выплат на компенсацию аренды жилья. Причиной, по словам губернатора, стали махинации: супруги формально разводятся и заключают фиктивные договоры аренды на жильё, где проживали ранее. Новая система будет строже контролировать процесс, чтобы бюджетные средства направлялись исключительно тем, кто в них действительно нуждается.