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Posted 21 января, 06:56

Published 21 января, 06:56

Modified 21 января, 06:58

Updated 21 января, 06:58

Белгородцы получат помощь от правительства РФ

Белгородцам перечислят на спецсчета деньги от правительства РФ

21 января 2025, 06:56
Фото: 1MI. Белгородцы получат помощь от правительства РФ

Правительство РФ выделит Белгородской области почти 5 млрд рублей

Сюжет
Правительство РФ
Деньги предназначены для приобретения нового жилья. Кто получит помощь?

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство Российской Федерации приняло решение о выделении почти 5 миллиардов рублей для обеспечения жильём пострадавших жителей региона. Эти средства будут направлены на приобретение нового жилья для тех, кто жил в закрытых населённых пунктах, и тех, чьи дома были разрушены.

Гладков поблагодарил кабмин за оперативное принятие решения. По его словам, как только деньги поступят в регион, областное министерство финансов сразу же начнёт перечисления на спецсчета пострадавших граждан.

«Наши жители очень ждут», — отметил Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона сообщал, что в перечень на выплату внесены 936 семей. Дополнительно формируется новый реестр, который направят в правительство после согласований.

Ранее глава региона сообщал, что изменится порядок предоставления выплат на компенсацию аренды жилья. Причиной, по словам губернатора, стали махинации: супруги формально разводятся и заключают фиктивные договоры аренды на жильё, где проживали ранее. Новая система будет строже контролировать процесс, чтобы бюджетные средства направлялись исключительно тем, кто в них действительно нуждается.

Разводятся и заключают договор аренды: махинации белгородцев ради выплат
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Правительство РФ#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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