Белгородцам перечислят на спецсчета деньги от правительства РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство Российской Федерации приняло решение о выделении почти 5 миллиардов рублей для обеспечения жильём пострадавших жителей региона. Эти средства будут направлены на приобретение нового жилья для тех, кто жил в закрытых населённых пунктах, и тех, чьи дома были разрушены.